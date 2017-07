Pohjois-Suomeen annettiin sadevaroitus: Vettä voi tulla yli 50 milliä vuorokaudessa

Pohjois-Suomessa varoitetaan kovasta sateesta. Ilmatieteen laitoksen mukaan Koillismaalta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella on odotettavissa runsasta sadetta, joka tulee tasaisesti pitkin päivää.

Eniten sadetta on odotettavissa Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa ja Enontekiön itäosassa, Ilmatieteen laitos kertoo. Myös Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa voi sataa runsaasti, yli 50 millimetriä vuorokaudessa.

Päivällä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa on vain paikoin sadekuuroja. Idässä saadaan paikoin ukkosta.



Länsi- ja Pohjois-Lappiin on luvassa kohtalaista tai navakkaa pohjoisenpuoleista tuulta, mutta muualla on enimmäkseen heikkoa tuulta.

Päivästä on tulossa melko viileä koko maassa. Lämpötila on muualla Suomessa iltapäivällä noin 15-20 astetta, mutta Lapissa viileimmillään 3-4 astetta.