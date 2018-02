Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Pelson vankilaa ei saa lakkauttaa

Minulla on toisenlaisia kokemuksia autoilusta, vasta Vaalan jälkeen tiet oli ajattavassa kunnossa Kajaaniin mennessä. Maikkulan tie on tehty tämän hallituksen aikana.

Kyllöstä voi syyttää pelkästään siitä, koska ajoi väkisin päätöksen Pelson huonokuntoisen vankilan jatkamisesta ja hyvin hoidettu Konnunsuon vankila valitettavasti suljettiin. Pelso oli ja on niin huonossa kunnossa, että olisi kannattanut sulkea, purkaminen on ainoa vaihtoehto, sinne on turhaa investoida mitään, ei edes sitä suunniteltua 40 paikkaista vankilaa.

Kyllösen ja kansanedustajien puolustukseksi voi sanoa, ettei heillä ole oikeaa faktatietoa asioista.