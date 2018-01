"Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä ja parantaa tulevaa koulumenestystä."

Rohkenen olla Sannin kanssa erimieltä. Kun kuuntelee eskarilaisten ja ekaluokkalaisten opettajia, huomaa kyllä kuka on ollut kotona eskariin asti ja kuka on ollut "varhaiskasvatuksessa". Menee kotona olleiden eduksi. Kotona olleet lapset ovat rauhallisempia ja heidän sosiaaliset taidot ovat paremmat kuin niiden jotka ovat varhaiskasvatuksessa liian suurissa ryhmissä oppineet ihan itse pitämään puoliaan...kyynärpäillä.

Perhepäivähoitajilta ja pienten päiväkotien pienistä ryhmistä tulevilla lapsilla on myös paremmat valmiudet koulunkäyntiin. Kysykää opettajilta, ei virkamiehiltä. Nykyinen opetuksen tavoite on kuitenkin suuret ryhmät. En tiedä minkämoisin perustein.