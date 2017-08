Pohjantien nopeus laskee – liikenne ruuhkautuu aamulla ja iltapäivällä

Kommenteista näkeekin hyvin että minkälaisia kotipoliiseita tuolla tien päällä liikkuu. Ei pitäisi haitata ketään, jos joku etenee nopeammin kuin muut motarilla, oli sitten nopeusrajoitus mikä tahansa. Tuskin sieltä kukaan on kenenkään yli sentään on ajamassa.

Mutta nämä kotipoliisit sen sijaan ovat kyllä ongelma. Sen sijaan että pitäisivät huolen, että oma ajokki pysyisi edes miniminopeudessa ja omien kaistamerkintöjen välissä, nämä ritarit keskittyvät vaan muiden kyttäämiseen ja toilailevat itse liikenteessä mm. tarpeettomilla jarrutuksillaan, valojen vilkutuksillaan ja keskarieleillään. Ja näitä aivottomia ja lapsellisia kotipollareita on tuolla siis nyt aivan liikaa.