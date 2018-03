Minusta pedot kuuluu suomen luontoon,asun kaupunki alueella kerrostalossa mutta kun seuraan parvekkeelta takapihan touhuja kapiset ketut kiertää hiekkalaatikoita ja koittaa ruokaansa löytää.Jotenkin on tunne että ollaan menty liian pitkälle,suomessa on melko hyvä yhteis ymmärrys että jokaisella on oma tilansa pedoilla kuin ihmisillä.