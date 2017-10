Pitkäkestoinen ihmissuhde auttaa pysymään kaidalla tiellä

Yhteiskunnan tukitoimet eivät näytä katkaisevan rikoskierrettä ainakaan yksistään, ilmenee kasvatustieteiden lisensiaatti Katariina Waltzerin väitöstutkimuksesta. Waltzer haastatteli tutkimusta varten 14 miestä, joiden elämään kuuluu tai on kuulunut rikoksia ja vankeustuomioita.

Tutkimuksessa selvisi, että esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoittaminen, siirto erityisopetukseen ja vankeusrangaistus eivät ole tuottaneet tutkituille toivottuja tuloksia.

- Näyttää, että käytettävissä olevat tukikeinomme eivät onnistu, vaikka niissä on paljon hyvää. On kuitenkin tilanteita, joissa ne eivät johda syrjäytymiskierteen tai nuorena näkyvissä olevien riskien ehkäisemiseen, Waltzer kertoo.

- Vankeinhoidolla on se tarkoitus, että henkilö voi palata rikoksettomaan ja toivottavasti päihteettömään arkeen, mutta kierteestä irtautuneilla tutkittavilla siihen on mennyt pitkään. Suurimmalla osalla kierre jatkuu edelleen.

Waltzerin mukaan viranomaisten toimien ja huomion ei tulisi kohdistua vain yksilöön, kuten koulussa sosiaalisista ongelmista kärsivään lapseen tai ainoastaan lapsen sijoittamiseen.

- Moni kertoi nyt aikuisena, että he kokivat, että nämä toimet kohdistettiin heihin. Lapsi tai nuori ei ole ymmärtänyt muuta kuin että hänet on siirretty ja se on katkeroittanut.

Vaikeinta katkeroituneille

Tutkimuksen mukaan parhaiten rikoskierteestä irtautuvat ne, joilla on pitkäkestoisia ja merkityksellisiä ihmissuhteita. Vaikeinta irrottautuminen oli epäoikeudenmukaiseksi kokemistaan tapahtumista katkeroituneille.

Waltzer ei halua vyöryttää vastuuta läheisten harteille.

- Suhteita voi katsoa positiiviselta kannalta. Kun niitä säilyy, ovat ne kantava voima. Jokainen tarvitsee hyväksyntää ja läsnäoloa. Ketään ei pitäisi hylätä, vaikka näissä suhteissa voi olla hankalia kohtia.

- Asioiden käsittely on tärkeää. Ymmärretään aikuisena, että esimerkiksi lastenkotiin sijoittaminen johtui siitä, etteivät vanhemmat kyenneet huolehtimaan lapsista.

Waltzerin väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa perjantaina.