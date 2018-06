Pitkään eduskunnassa ollut Erkki Pulliainen pohtii yhä ydinvoimarakentamista ja kaivostoiminnan vaikutuksia luontoon

Ydinvoima on uskomatoman tehotonta ja kallista kun lasketaan mukaan yli vuosikymmen mikä menee aikaa kun hornankattilan rakentaa. Ydinvoima on jatkuva turvallisuusuhka ja sen ylläpitö maksaa maltaita loppujätteineen. Juuri nyt maailman paras energiamuoto on kivihiili. Kivihiilivoimalan pystytys on lasten leikkiä eikä se maksa paljoa mitään. Kivihiiltä on loputon määrä maapallolla. Kivihiilivoimala ei ole turvallisuusuhka ja sen ylläpito on lähes ilmaista verrattuna muihin. Savupiipusta tulee ulos hiilidiksidia ja vettä. Noki kerätään suodattimeen. Hiilidioksidi ei aiheuta ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtuma ja se mikä on luonnollista on myös positiivista ja hyvä asia.