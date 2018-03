Pirkkalan koulukeskuksessa pommiuhkaus – lähes 1 500 oppilaan koulutyö ohitse tiistailta

Pirkkalan koulukeskuksen koulutyö jouduttiin tiistaina katkaisemaan alkuunsa tietoon tulleen pommiuhkauksen takia.

– Tänään aamulla on tullut koulukeskukselle pommiuhkaus. Kouluun tulleet oppilaat on evakuoitu vapaa-aikakeskukselle. Jos kouluun tulevilla oppilailla on mahdollisuus jäädä kotiin,voi sen tehdä, tiedotti Naistenmatkan koulun rehtori Jukka Hiltunen tiistaiaamuna.

Pirkkalan yhteislukion, Suupanniityn koulun ja Naistenmatkan koulun lähes 1 500 oppilasta ja henkilökunta siirrettiin Pirkkalan vapaa-aikakeskukseen.

Pirkkalan opetuspäällikön Mika Luukkasen mukaan koulutyö on oppilaiden osalta ohitse tiistailta ja poliisi tutkii tapausta.

– Oppilaat päästetään vaiheittain koteihinsa ja henkilökunta huolehtii pienimmistä oppilaista niin kauan kuin oppilaiden huoltajat pystyvät noutamaan heidät kotiin. Oppilaat voivat olla vapaa-aikakeskuksella tarpeen mukaan pitempäänkin, sanoo Luukkonen.

Sisä-Suomen poliisin tiedottaja Nina Juurakko-Vesikko ei suostunut yksilöimään tapahtumaa, mutta kertoi Sisä-Suomen poliisin tiedottavan tilanteesta twitter-tilinsä kautta.

– Poliisi selvittää Pirkkalan koulukeskukseen kohdistunutta uhkausta. Tilanne on poliisilla hallinnassa. Tiloja tarkistetaan parhaillaan. Pirkkalan koulutoimi on tehnyt päätöksen, että koulupäivä on peruttu näillä kouluilla tältä päivältä, SiSuPoliisin twitterissä todetaan.

Pirkkalan yhteislukiossa on 230, Suupanniityn koulussa 650 ja Naistenmatkan koulussa 600 oppilasta. Henkilökuntaa kolmessa koulussa on noin 150.