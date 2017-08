Pirkanmaan tuhkarokkonäytteiden tulokset selviävät tänään

Tänään selviää, onko Pirkanmaalla useampia tuhkarokkotapauksia. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti eilen, että ainakin yhdellä pirkanmaalaisella on todettu tuhkarokkotartunta. Hän oli ollut seurueensa kanssa matkalla Italiassa, mistä tartunta todennäköisesti on peräisin. Sairastunut on saanut tuhkarokkorokotteet lapsuudessaan.

Myös muilla samassa seurueessa matkustaneilla on ilmaantunut tulehdusoireita. Heidän näytteidensä tulokset selviävät tänään. Myös he ovat rokotettuja tai sairastaneet tuhkarokon.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön apulaisylilääkäri Reetta Huttunen kertoi eilen STT:lle, että potilas on niin hyvässä kunnossa, että hän on kotihoidossa ja toipumassa taudista hyvää vauhtia.

Huttusen mukaan on harvinaista, mutta mahdollista, että rokotettu henkilö saa taudin. Tauti on lievempi kuin rokottamattoman ihmisen tauti, ja vakavammat jälkitaudit voidaan estää rokotteella. Myös todennäköisyys sille, että rokotetun ihmisen tuhkarokko tarttuu muihin ihmisiin, on hyvin pieni.

Tuhkarokkoon sairastunut saa korkean kuumeen ja hengitystieoireita. Silmät voivat olla valonarat. Ihottuma alkaa muutaman vuorokauden kuluttua. Taudin itämisaika on yleensä noin kymmenen vuorokautta, mutta se voi olla jopa kolme viikkoa.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Suomessa on vuosittain muutamia tuhkarokkotapauksia. Poikkeus oli vuosi 2011, jolloin tapauksia havaittiin 27. Tänä vuonna pelkästään Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on kesä-heinäkuussa havaittu viisi tuhkarokkotapausta.

Tuhkarokko tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse. Tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

