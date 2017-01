Pikku vilu on hyväksi juoksijalle – Älä tee tätä talvilenkkeilijän virhettä

Kovalla pakkasella lenkkeilijän yleisin pukeutumisvirhe on laittaa päälle liikaa vaatetta. Liikkeelle lähtiessä pitäisi kuitenkin olla pikkuisen vilu, sillä liikunta lämmittää nopeasti.



Kestävyysliikunnan harrastaja pärjää samoilla vaatteilla ladulla ja juoksupolulla. Kun pakkanen kiristyy, puetaan päälle lisää kerroksia.



Talviselle lenkille valmistautuminen alkaa samalla tavalla, oli sitten nollakeli tai 20 astetta pakkasta. Ensin sonnustaudutaan alusasuun.



Ihoa vasten lenkkeilijä pukee merinovillaa tai keinokuitua. Merinovillan suosio kasvaa koko ajan, eikä syyttä. Se on luonnonmateriaali, joka hylkii likaa ja hajuja. Merinovillasta tehty aluskerrasto on helppohoitoinen. Riittää, että se tuuletetaan aina käytön jälkeen.



Konepesua kannattaa vältellä, sillä se haurastuttaa herkkää materiaalia. Kerrasto kannattaa laittaa koneeseen vain, jos siinä on näkyvää likaa. Oikein pidettynä merinovillainen alusasu kestää käytössä useita vuosia.



Keinokuidun huono puoli on siihen helposti pinttyvä hienhaju. Kerraston joutuu heittämään pyykkikoriin melkein joka lenkin jälkeen, ja halvimmista asuista haju ei häviä edes pesemällä.



Kalliimmat keinokuitualusasut on käsitelty antibakteerikyllästeellä. Se hillitsee hienhajun tarttumista. Kylläste kuluu pois ajan ja käytön myötä.





Kun pakkanen kiristyy kymmeneen asteeseen, lenkkeilijä vetää aluskerraston päälle väliasun. Aluskerraston tehtävänä on siirtää kosteus pois iholta. Välikerraston tehtävä on lämmittää.



Juoksu ja hiihto onnistuvat hyvin vielä 20 asteen pakkasella, kunhan malttaa liikkua riittävän rauhallisesti.



Kylmimmille lenkeille ei kannata lisätä kokonaista uutta vaatekerrosta. Ylimääräinen välikerrasto tekee liikkumisesta kankeampaa ja panee hikoilemaan turhaan.



Yleensä riittää, että vetäisee ylävartalon suojaksi liivit, laittaa käteen paksummat hanskat ja lisää pipon alle aluslakin.





Untuvatakki ei ole hyvä vaate pakkaskelin lenkille. Lämpimässä takissa hiostuu helposti, ja untuva kostuu.



Hiostunut takki pitää myös pestä. Se on työlästä. Jos välttämättä haluaa lenkkeillä toppavaatteissa, kannattaa sonnustautua takkiin, jossa on keinokuitutäyte.



Myös päähinettä ja käsineitä pitää vaihtaa kelien mukaan. Nollakelillä ohuet hanskat ja pipo riittävät. Ne vaihdetaan paksumpiin pikkupakkasella.



Kaikkein kylmimmillä keleillä pipon alle voi laittaa aluslakin, joka suojaa niskaa, kaulaa ja kasvoja. Aluslakin voi tarvittaessa vetää nenän yli. Myös buffista eli putkihuivista saa taiteltua mitä erilaisempia suojia kasvoille.



Tumput ovat lämpimimmät käsineet. Niiden alle ei kannata ahtaa erillisiä alushanskoja. Jotta tumput lämmittäisivät, niihin pitää mahtua eristävää ilmaa.



Juttua varten haastateltiin Iina Ruokasta Rovaniemen Team Sportia -liikkeestä.