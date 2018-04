Piikkipakko hiertää hoitoalalla – sairaanhoitaja kyseenalaistaa influenssarokotteen tarpeellisuuden

Tartuntatautilain muutos johti pakkorokotuksiin, vaikka se ei ollut tarkoitus. Hoitajat toivovat tuleville vuosille selkeämpiä ohjeita lain soveltamiseen. Nyt työntekijöitä on uhattu jopa irtisanomisilla, jos rokotusta ei ota.

Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia on patisteltu kevättalvella aiempaa tarmokkaammin ottamaan influenssarokotus, mikä on johtanut vääntöön rokotuksen pakollisuudesta.

Taustalla on uusi tartuntatautilaki, joka edellyttää, että riskiryhmien parissa työskentelevillä on mahdollisimman kattava rokotussuoja. Vaikka uudessa laissa ei sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ole kyse rokotuspakosta, on joillain työpaikoilla kehotettu kaikki piikille.

Työantajan pitäisi selvittää tapauskohtaisesti, missä ja kenet pitää rokottaa, mutta osa on jättänyt lääketieteellisen selvityksen tekemättä.

Nelikymppinen varsinaissuomalainen sairaanhoitaja kuuluu niihin hoitajiin, jotka ottivat influenssarokotteen pitkin hampain. Sairaanhoitaja työskentelee vanhusten palvelutalossa.

– Työpaikalla sanottiin, että työhön ei voi tulla, jos ei ole otettu influenssarokotetta, nainen kertoo.

Nainen ei halua esiintyä jutussa nimellään, koska pelkää joutuvansa hankaluuksiin työpaikallaan. Sairaanhoitaja on vastustanut rokotuksia siitä lähtien, kun sai lapsena MPR-rokotteesta tuhkarokon oireita.

Työpaikan influenssarokotusta vastaan hän ei omien sanojensa mukaan jaksanut taistella, vaan päätti mennä helpoimman kautta. Siitäkin huolimatta, että muutkin rokotteet ovat aiheuttaneet hänessä voimakkaita reaktioita.

Sairaanhoitajan mukaan korvaavia tehtäviä ei työpaikalla olisi, jos rokotteesta kieltäytyisi. Hän kokee hoitajien rokottamisen turhaksi myös yleisesti, koska ei pidä influenssarokotteen tehoa riittävänä riskeihin nähden.

Uudistettu tartuntatautilaki pyrkii suojaamaan sairaita, heikkoja, vauvoja ja vanhuksia vakavilta tartuntataudeilta entistä paremmin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että lain tulkinta ei ole mennyt kaikkialla putkeen.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kannustaa alan työntekijöitä ottamaan kaikki viranomaisten suosittelemat rokotteet. Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka toivoo kuitenkin, että seuraavalle vuodelle saadaan tarkemmat ohjeet lain soveltamiseksi.

Ylilääkäri Sari Ekholm sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa, että lain aiheuttama vastakkainasettelu ei tunnu mielekkäältä. Ministeriössä lähdettiin siitä, että lain soveltaminen onnistuu paikallisesti eri työpaikoilla.

– Irtisanomisella uhkaaminen ei ole lain hengen mukaista, hän sanoo.

Tartuntatautilaki sosiaali- ja terveysalan rokotussuojasta tuli voimaan 1.3.2018. Työnantajien on huolehdittava henkilöstön riittävästä rokotussuojasta. Rokotuksilla halutaan vähentää potilaiden sairastumisia ja kuolleisuutta.

Hoitohenkilöstöllä pitää olla suoja influenssaa, vesirokkoa, tuhkarokkoa ja hinkuyskää vastaan.