Pihakivetys on palapelin tekoa – katso videolta ammattilaisen vinkit kauniin ja vaihtelevan kivetyksen tekoon

Pihakivi vai asvaltti?

Kivetys on pitkäikäinen ja helppo korjata.

Erilaiset ladontakuviot luovat viimeistellyn pinnan. Näyttävyyttä saat käyttämällä erilaisia ja erivärisiä betonikiviä.

Betonikivi imee vettä, eikä ole yhtä liukas kuin asvaltti syksyn ensipakkasilla.

Sementin valmistusprosessin hiilijalanjälki on heikompi kuin asvaltin.

Asvaltti toimii etenkin pihoissa, joissa on paljon raskasta liikennettä ja suuri tarve suolaukseen talvikuukausina.

Oikein valittu betonikivi kestää kuormitusta. Esimerkiksi pysäköintialueiden ja huoltoasemien päällystemateriaalina näkee betonikivetystä.

Muureja ja laatikoita

Suositut istutuslaatikot on helppo rakentaa itsekin betonimuurikivistä.

Maltillisen korkuinen muuri tai istutuslaatikko (noin 50 cm) ei vaadi massiivista perustusta. Muurikivet ladotaan päällekkäin kuin lego-palikat.

Isot muurikivet eivät vaadi välttämättä mitään kiinnitysainetta (sementtiä tai kiviliimaa). Pienet muurikivet on helppo liimata kiviliimalla valmiiksi muuriksi.

Korkeille muureille vaaditaan yleensä rakennus- tai toimenpidelupa sekä rakennesuunnittelijan tekemät lujuuslaskelmat ja suunnitelmat.

Mitä maksaa?

Esimerkkipihan etupiha on kooltaan 280 m2, sisältää autotalliin kulkua sekä väyliä oville ja takapihalle, joka on nurmikolla. Maasto on pääosin tasainen.

Perheessä pelataan paljon pihalätkää ja piirretään ahkerasti katuliiduilla.

Kivetyksen hinta oli noin 35 e / m2 sisältäen asennussoraa noin 30 mm paksuudelta.

Betonikiven hinta on 15–25 e / m2 ja asennuksen hinta 15–25 e / m2 valitun betonikiven mukaan.