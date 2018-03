Pienissä kunnissa on ollut vaikeuksia täyttää taksikiintiöitä – heinäkuun jälkeen takseja voi riittää yllin kyllin

Toisella puolella Suomea sijaitseva iso taksiyritys voi pian alkaa hoitaa pienen kunnan koululaiskuljetuksia.

Taksilupia haetaan ely-keskuksista normaaliin tahtiin, vaikka taksilain muutoksen myötä luvan saanti tulee heinäkuussa helpottumaan.

Tänä vuonna on myönnetty 220 taksilupaa, joista 62 on uusia hakemuksia; muut ovat jatkolupia.

Ely-keskuksen liikenteen lupapalveluiden lupapäällikkö Pasi Hautalahti toteaa, että paikkakuntakohtaiset kiintiöt ovat voimassa vielä heinäkuuhun asti, joten ne täytyy yrittää täyttää. Mutta sitä, mitä heinäkuun jälkeen tapahtuu, ei voi ennustaa.

Hän toteaa, että pääkaupunkiseudulla kiintiötaksien määrän täyttämisessä ei ole ollut ongelmia, mutta pienissä kunnissa on ollut vaikeuksia löytää tarpeeksi takseja.

Hautalahti arvelee, että uusia hakemuksia alkaa tulla enemmän heinäkuun jälkeen.

– Saamme jatkuvasti puheluita, jotka alkavat: olen aloittamassa heinäkuussa taksiyrittäjänä.

Iäkkäät kuskit alkavat jäädä eläkkeelle

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen on huolissaan, että taksien määrä vähenee pienillä paikkakunnilla heinäkuun jälkeen.

Suomessa on tällä hetkellä 9 000 taksiyrittäjää ja noin 10 000 autoa. 80 prosenttia yrittäjistä on Taksiliiton jäseniä. Heistä 30 prosenttia on yli 60-vuotiaita ja kaksi kolmesta yli 50-vuotiaita.

Vuosittain noin 400 taksiyrittäjää lopettaa toimintansa.

Koskisen mukaan alalla lopettaneiden määrä ei ole huhuista huolimatta dramaattisesti kasvanut. Eläkkeelle jäävien osuus on vain suuri.

Hän arvelee, että jatkossa sivutoimisuus tulee kasvamaan.

– Esimerkiksi maanviljelijä voisi olla talvisin taksikuski. Tosin maanviljelijän työt ajoittuvat toukokuun ja lokakuun välille, Koskinen miettii.

Koulukuljetus tuo tasaisen leivän

Ely-keskuksen Hautalahden mukaan pienissä kunnissa on harmiteltu, että esimerkiksi koululaiskuljetuksiin on nykyisin niukasti tarjontaa.

Hän uskoo, että tarjonta lisääntyy heinäkuun jälkeen, sillä jatkossa tarjous voi tulla mistä päin Suomea tahansa.

– Koululaiskuljetusten tarjoajien määrä tulee kasvamaan.

Trafin kehityspäällikkö Pipsa Eklund toteaa, että koulukuljetuksilla on taksiyrittäjille iso merkitys kunnan koosta riippumatta.

– Erityisesti maaseudulla Kela ja koulukyydit tuovat taksiyrittäjälle tasaisemman leivän.

Eklundin mukaan on mielenkiintoista nähdä, tuleeko pienille paikkakunnille uusia yrittäjiä ja aletaanko koulukuljetuksista kilpailla laajemmin.

Yrittäjän mielestä kilpailu on ok

Forssan sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen toteaa, ettei paikallisuudella ole koulukuljetusyrityksen valinnassa juuri merkitystä. Forssa on saanut aiemminkin tarjouksia pääkaupunkiseudun isoilta firmoilta.

– Isojen firmojen hinnat ovat tosin yleensä toiselta planeetalta, Pynnönen summaa.

Forssan Seudun Taksit ry:n puheenjohtajalla Matti Lehtisellä on useampi taksi, invataksi ja viisi kuskia. Yritys ajaa myös koululaiskuljetuksia.

– Tilaajan ja veronmaksajan kannalta on hyvä, että on kilpailua, kunhan kilpailu on terveellä pohjalla.

Hänen mielestään alan suurin uhkakuva on epäterve kilpailu, joka johtuu osaltaan siitä, ettei taksialalla ole työehtosopimusta.

– On mahdollista, että huonoa palkkaa maksava yritys pärjää kilpailutilanteessa paremmin kuin yritys, joka huolehtii työntekijöistään.

Lehtiselle tuleva muutos on helpotus. Taksiyrittäjät ovat eläneet epätietoisuudessa jo pitkään eikä moni ole uskaltanut tehdä investointeja tai luvata kuskeille töitä.

– Tässä on eletty löysässä hirressä monta vuotta. Pian näemme, mitä tapahtuu.

Pikkujoulusesongin taksijonoihin helpotusta

Taksifirmat voivat heinäkuusta alkaen ajaa vapaammin muuallakin kuin alueella, jolle he ovat saaneet luvan eikä lupien määrää rajoiteta.

Trafin tieliikennejohtajan Marko Sillanpään mukaan yritykset voivat pian päättää, miten monta taksia pannaan liikenteeseen esimerkiksi pikkujoulusesongin aikaan, joten taksijonoja ei pian ehkä enää kauhistella.

Hänen mukaansa tässä vaiheessa on turha luoda uhkakuvia ja sanoa, että kohta kuka tahansa voi alkaa kuljettaa ihmisiä vaikkapa mopoautolla paikasta paikkaan.

Hänen mielestään taksiliikenteen vapautumisessa on paljon hyvää; palvelut paranevat ja oman auton tarvekin vähenee.

– Ei tässä ole samanlaista moraalista tai eettistä ongelmaa kuin esimerkiksi alkoholin myynnin vapautumisessa.