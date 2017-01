Pian vangitkin soittavat Skypellä: Rikosseuraamuslaitos valmistelee erillistä vankien nettiä

Vankien mahdollisuudet internetin ja sähköpostin käyttöön ovat laajenemassa lähivuosina.



Rikosseuraamuslaitos Rise on yhdessä Oikeusrekisterikeskuksen sekä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kanssa tehnyt avoimen tietopyynnön sähköistä asiointijärjestelmää varten. Käytännössä Rise kaavailee uutta erillistä verkkoa vangeille.



Tällä hetkellä Rise on pilotoinut hanketta antamalla joissain vankiloissaan vankien käyttöön kannettavia tietokoneita, joilla he ovat voineet käyttää internetiä ja soittaa Skype-puheluita.



Hanketta johtava vankilanjohtaja Samuli Laulumaa kertoo uudistusten olevan tarpeen jo pelkästään siksi, että vangit voisivat hoitaa työ-, opiskelu- ja asuntoasioitaan.



– Kansalaisten palveluista valtaosa on sähköisiä. On mahdotonta, että vangeilla ei ole niitä käytössään, Laulumaa kertoo.



Rajallinen internetin käyttö



Toistaiseksi suljetuissa vankiloissa on ollut käytössä yhteinen vankiposti, josta sähköpostiviesti on tulostettu ja toimitettu vangille. Vanki on saanut vain erillisellä luvalla lähettää sähköpostia. Yhteinen sähköposti otettiin käyttöön vasta loppuvuonna 2015.



Muuten asiointi suljetuissa vankiloissa on pitänyt hoitaa puhelimitse, kirjeitse tai kasvotusten.



Digiloikan taustalla on myös vuonna 2015 tehty vankeuslain uudistus. Tuolloin lakia uudistettiin niin, että vangeille on taattu mahdollisuus käyttää rajallisesti internetiä ja sähköisiä viestimiä. Risellä on lain mukaan oikeus valvoa liikennettä tarvittaessa.



Nyt suunniteltava uusi erillinen verkko mahdollistaisi sen, että käyttäjiä voisi myös valvoa.



– Kontrolli täytyy säilyttää, eikä pääsyä olisi mihinkään vanhaa elämäntapaa tukeviin sivuihin, sanoo Laulumaa.