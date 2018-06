Petteri Orpon piinaviikko: "Poliittisen uran hankalin hetki. Olen noudattanut puolueessa yhteisesti sovittuja linjoja."

Kokoomuksen puheenjohtajalle tämä viikko on ollut poliittisen uran hankalin hetki. Pelissä on suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, noin 18 miljardin euron kysymys. Suurin uudistus, joka koskaan suomalaiseen yhteiskuntaan on tehty.

Turun Logomon saleissa on viikon kuluttua vilskettä. Paikan täyttävät kokoomuslaiset. Puolueen 100-vuotisjuhlapuoluekokoukseen kerääntyy noin 1200 puoluekokousedustajaa.

Kaksi vuotta kokoomusta johtanut Petteri Orpo on kotikaupungissaan, kun hänet ensi lauantaina valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kokoomuksen johtoon. Orpon tie kokoomuksen huipulle aukeni Lappeenrannan puoluekokouksessa kesäkuussa 2016, kun hän voitti AlexanderStubbin ja Elina Lepomäen puheenjohtajan vaalissa. Viikon kuluttua vastaehdokkaita ei ole.

Orpolla meni pitkään hyvin politiikassa. Kokoomus oli kannatusmittausten ykkönen ja puolue voitti kuntavaalit. Presidentinvaaleihinkin kokoomus voi olla tyytyväinen, vaikka vaalit voittanut, tasavallan presidentti Sauli Niinistö edusti kansanliikettä.

Viimeiset puoli vuotta on sitten ollut vaikeampaa. Elina Lepomäen keväällä ilmestynyt kirja arvosteli kovin sanoin kokoomusta. Helsingin pormestari, kokoomuslainen JanVapaavuori johtaa terävin ottein kapinaliikettä sote- ja maakuntauudistusta vastaan. Kansanedustaja Harry Harkimo jätti kokoomuksen ja perusti oman liikkeensä. Lepomäki ja Susanna Koski ovat päättäneet äänestää hallituksen sote-esitystä vastaan eduskunnan ratkaisevissa äänestyksissä.

Takana ratkaiseva viikko

Orpo käväisi alkuviikosta Turun Logomossa, jossa tehdään puoluekokousvalmisteluja. Sote-ratkaisu oli silloin ja on nyt päällimmäisenä mielessä kaikista politiikan kysymyksistä.

– Mitä sitä kaartelemaan, tämä on poliittisen urani hankalin hetki. Pelissä on suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, noin 18 miljardin euron kysymys. Suurin uudistus, joka koskaan suomalaiseen yhteiskuntaan on tehty.

Nyt takana on ratkaiseva viikko. Perjantai-iltana perustuslakivaliokunta sai valmiiksi lausuntonsa soten valinnanvapaudesta. Hallituksen esityksessä on korjattavaa kokoomukselle tärkeissä asioissa, valinnanvapauden voimaantulossa ja soten rahoituksessa. Orpo on luottavaisin mielin. Hänen mukaansa on mahdollista löytää kokoomuksenkin ehdot täyttävä ratkaisu.

Orpo ei vielä halua miettiä sitä, millainen seuraavasta kaudesta tulee, jos sote-ratkaisu ei mene maaliin eduskunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on nyt puristettava vastaukset perustuslakivaliokunnan havaitsemiin ongelmiin. Ratkaisevat äänestykset ovat aikaisintaan heinäkuun alussa, jos silloinkaan.

Oppositio arvostelee rankasti 18 maakunnan ja soten valinnanvapauden koplaamista yhteen. Tästä järjestelystä sopivat marraskuisena yönä 2015 valtioneuvoston linnassa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja Orpon edeltäjä Alexander Stubb.

Sote repii kokoomusta

Monien arvioiden mukaan Orpon uskottavuus kokoomuksen johdossa heikkenee, jos sote-ratkaisua ei nyt tehdä. Orpo on ollut voimakkaasti soten takana koko hallituskauden.

– Minä olen noudattanut puolueen hyväksymiä linjoja. Olen pyrkinyt tekemään parasta mahdollista ratkaisua. Minusta on surullista, jos tämä kaikki pitäisi taas aloittaa alusta. Kun täydellistä ei ole, niin on myös rohkeutta uskaltaa tehdä epätäydellisiä ratkaisuja.

On selvää, että soten kohtalo on avoin vielä viikon kuluttua, kun kokoomuksella on puoluekokous.

– Ei sitä pidä pelätä. Olen valmis menemään saliin ja keskustelemaan asiasta puoluekokousväen kanssa.

Sote on repinyt kokoomusta rikki. Vapaavuoren vaikutusvalta on iso etenkin Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajiin.

– Kun sote-ratkaisu syntyy, niin se vaatii yhteisen pöydän ääreen istumista. Kokoomuksessa saa olla eri mieltä, en ole koskaan kieltänyt sitä, enkä halua kieltää, koska elämän täytyy jatkua. Pitää istua pöytään ja katsoa eteenpäin.

Vaalivoittoja tarvitaan

Petteri Orpon tehtävä hänen seuraavalla puheenjohtajakaudellaan on viedä kokoomus vaalivoittoon kaikissa mahdollisissa vaaleissa. Hän on myös pääministeriehdokas. Vaalivoiton Orpo aikoo saavuttaa tulevaisuuteen katsovalla, Suomea uudistavalla ohjelmalla.

Se tarkoittaa sitä, että sosiaaliturva uudistetaan kannustavaksi kaikissa tilanteissa. Keskiluokan verotusta kevennetään ja iso koulutuksen uudistaminen jatkuu. Myös perhevapaauudistus tehdään ja paikallista sopimista lisätään.

Ammattipoliitikkona Orpo sanoo tietysti miettivänsä seuraavaa hallituspohjaa. Suosikkiratkaisuaan hän ei suostu kertomaan, vaan sanoo pitävänsä kaikki vaihtoehdot avoimina.

Oppositiojohtajaksi Orpo ei ole ajatellut ryhtyä, mutta sanoo arvostavansa rakentavaa oppositiopolitiikkaa. Kokoomus on viimeksi ollut oppositiossa vuosina 2003-2007. Orpo muistelee, että silloin kokoomus ensin arvosteli hallituksen politiikkaa, mutta alkoi myöhemmin myös joskus kehua hallituksen ratkaisuja. Silloin kannatus lähti nousuun.

– En ymmärrä oppositiota, joka ei koskaan näe mitään hyvää missään.

Orpolla paine olla ehdokas Uudellamaalla

Kokoomus on menettänyt eduskuntavaalien ääniharavia Uudenmaan vaalipiirissä, kun listoilta ovat pois Alexander Stubb, Harry Harkimo, SannaLauslahti ja Outi Mäkelä. Puolueen puheenjohtajaa on soviteltu ehdokkaaksi Uudellemaalle.

– Paljon on paineita, mutta en ole lähdössä ehdokkaaksi Uudellemaalle. Tämä on kantani, eikä se muutu helposti.

Orpo uskoo, että puolue saa Uudellamaalla kasaan ne 50 000 ääntä, jotka lähtijät viime eduskuntavaaleissa keräsivät.

– Se toimii myös niin, että kun ääniharavia on lähtenyt, niin se vetää uusia. Kokoomuksen kannatus Uudellamaalla on vahva, on vetovoimaa uusille ehdokkaille.