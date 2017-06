Lännen Media tavoitti Petteri Orpon eduskunnan istuntosalin ovelta, kun tämä oli astumassa saliin.

Kokoomuksen puheenjohtaja vaikutti aidosti hämmentyneeltä sen suhteen, millaisen käänteen hallituskriisi sai, kun 21 perussuomalaista kansanedustajaa perusti oman ”uusi vaihtoehto”-eduskuntaryhmän.

Oletteko valmis hallitusyhteistyöhön uuden ryhmän kanssa?

– Prosessi on pääministerin käsissä. Totta kai tämä avaa uusia mahdollisuuksia. Täytyy edelleen sanoa se, että sen tiesin, että perussuomalaisissa on paljon liikettä ja hermostuneisuutta ja että lähtijöitäkin olisi, mutta tämä määrä ja tapa on rohkea ja hätkähdyttävä. He ovat itse tulleet samaan johtopäätökseen kuin mihin me tulimme eilen pääministerin kanssa siitä, että yhteistyö Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa ei voi jatkua, Orpo lausui ensimmäisen kommenttinsa

Orpon mukaan on nyt pääministeri Juha Sipilän (kesk.) asia päättää, onko uusi vaihtoehto tervetullut hallitukseen ja otettaisiinko sen lisäksi hallitukseen mahdollisesti jokin muu eduskuntaryhmä.

– Se on pääministerin käsissä. Hän arvioi sitä. En tämän uutisen jälkeen ole ollut yhteydessä pääministeriin. En ihan tarkkaan tiedä, missä hän on, Orpo sanoi.

Valtiovarainministerin ilme ja kommentit kertoivat aidosta hämmennyksestä. Hän kuvailee tilannetta Suomen poliittisessa lähihistoriassa.

– Itsekin olen Suomen poliittista historiaa opiskellut ja lukenut. Kyllähän se kävi mielessä, että tämä on aika poikkeuksellinen tilanne. Maanantaina teimme päätöksiä siten, että meillä ei todellakaan ollut varmuutta siitä, mitä tänään tapahtuu. Nyt on nähty erittäin iso muutos. Nämä ovat merkittäviä hetkiä, Orpo painottaa.

Orpon lausuntoja voi tulkita siten, että kokoomus voisi olla valmis hallitusyhteistyöhön kansanedustaja Simon Elon johtaman uusi vaihtoehto -ryhmän kanssa.

– Kyllähän tämä muuttaa sillä tavalla tilannetta, että tämä antaa paljon mahdollisuuksia enemmistöhallituksen muodostamiseen.

Voisiko uusi vaihtoehto -ryhmän lisäksi muitakin puolueita tulla hallitukseen?

– Ei mennä asioiden edelle. Tämä antaa paljon vaihtoehtoja. Määrä [21 kansanedustajaa], joka lähtee, on iso. Irtisanoutuminen Halla-ahon johtamasta perussuomalaisesta puolueesta on erittäin merkittävä asia, Orpo arvioi.

Siis teille ja kokoomukselle?

– Meille.

– On ollut tiedossa, että perussuomalaisissa on paljon levottomuutta ja moni on kokenut, että poliittinen koti on poissa, mutta niin kuin sanoin, jännityksellä olen katsonut, mihin he ovat päätyneet. On selvää, että tämän tyyppinen ratkaisu vaatii kovaa rohkeutta. Se on iso päätös heiltä. Kyllä minä kunnioitan kovasti sitä, mitä he tekivät, Orpo ihaili, aavistuksen jopa ylistikin, Halla-ahon hylänneiden perussuomalaisten rohkeutta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kutsuu kokoomuksen kansanedustajat koolle illaksi.

– Eduskuntaryhmä kokoontuu illalla, ja käymme muuttuneen ja yllättävän tilanteen läpi.

– Heidät me tiedämme ja tunnemme, Jokinen kommentoi mahdollisuutta istua samassa hallituksessa Elon johtaman uusi vaihtoehto -ryhmän kanssa.