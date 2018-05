Petteri Orpo Ylellä: En usko maakuntavaalien järjestämiseen lokakuussa

"Oikeuskanslerin näkemystä kunnioitettava"

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko, että maakuntavaaleja voidaan järjestää lokakuussa, kuten on ollut tarkoitus. Orpo kertoi näkemyksestään Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Orpon mukaan maakuntavaalien järjestämisessä tulee kunnioittaa oikeuskanslerin näkemystä. Oikeuskanslerinviraston mukaan sote-lakien valmistumisen ja maakuntavaalien välillä pitää olla noin puolen vuoden valmistautumisaika.

Sote-lakien käsittely eduskunnassa viivästyi tällä viikolla, kun perustuslakivaliokunta ei saanut lausuntoaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta valmiiksi. Lausunnon odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Jo aiemmin sote-lakien valmistumisen on arvioitu lykkääntyvän kesäkuulta heinäkuulle.

– En usko siihen, että se (vaalien järjestäminen lokakuussa) on enää näiden aikataulujen takia mahdollista, Orpo sanoi.

"Tunteet käyvät kuumana"

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski kertoi perjantaina äänestävänsä eduskunnassa sote-esityksen hyväksymistä vastaan. Kosken ratkaisu pienentää hallituksen jo entuudestaan erittäin niukkaa enemmistöä sote-äänestyksessä.

Kosken ohella myös kansanedustaja Elina Lepomäki on ilmoittanut äänestävänsä sote-lakien hyväksymistä vastaan. Samoin on ilmoittanut tekevänsä kokoomuksen eduskuntaryhmästä äskettäin eronnut Harry Harkimo. Samaan aikaan Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on omalla tahollaan suhtautunut uudistukseen erittäin kriittisesti.

Orpo ei pitänyt kokoomuksen sote-epäilijöiden määrää erityisen suurena. Hän sanoi toivoneensa, että Koski olisi odottanut, että eduskunta saa sote-lakien käsittelyn valmiiksi ja olisi vasta sitten päättänyt kantansa. Orpo muistuttaa, että sote-lakeihin on vielä tulossa muutoksia.

– Minusta vastuullinen kansanedustaja katsoo loppuun asti ja sen jälkeen tekee päätöksensä, miten aikoo äänestää, Orpo sanoi.

– Kokoomus on muutoin hyvin yhtenäinen tämän asian kanssa. Eduskuntaryhmässä olemme tehneet yksimielisiä päätöksiä, puoluehallitus on ollut yksimielinen ja samoin puoluevaltuusto, Orpo jatkoi.

Orpo ei usko, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä löytyy enää muita edustajia, jotka äänestäisivät sotea vastaan. Hän sanoi ymmärtävänsä mielipide-eroja sote-uudistuksen ympärillä.

– Tunteet käyvät kuumana, koska tehdään niin isoa uudistusta.

Perustuslakituomioistuin pohdintaan?

Orpo sanoi pettyneensä kuullessaan, että perustuslakivaliokunnan keskeneräinen sote-lausuntoluonnos oli vuotanut julkisuuteen.

Orpon mukaan perustuslakivaliokunnalle ja eduskunnalle pitäisi antaa nyt työrauha sote-lakien valmiiksi saattamiseksi. Hän ei halunnut arvioida lausuntoluonnoksen vuotajan motiiveja.

– Nyt kaikki ylimääräinen sotkeminen ja hämmentäminen pitäisi jättää pois ja tehdä vastuullisesti töitä, Orpo sanoi.

Orpo sanoi, että vuotonäytelmä ei tee hyvää perustuslakivaliokunnan eikä eduskunnan arvovallalle.

Orpon mukaan Suomessa olisi hyvä harkita, olisiko eduskunnan perustuslakivaliokunta syytä korvata monissa muissa maissa käytössä olevalla perustuslakituomioistuimella. Hänen mukaansa voisi olla paikallaan perustaa parlamentaarinen ryhmä pohtimaan perustuslakiin liittyviä kysymyksiä.

– Tämä on sellainen asia, jota pitäisi hyvin rauhallisesti ja laajapohjaisesti miettiä, että onko meidän järjestelmämme ajan tasalla. Pystyykö se vastaamaan niihin muutostarpeisiin, joita yhteiskunnassa on, Orpo sanoi.