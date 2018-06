Petteri Orpo valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi – vastaehdokkaita ei ollut

Turkulainen Petteri Orpo jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana. Hänet valittiin jatkokaudelle juuri Turun puoluekokouksessa.

Orpolla ei ollut vastaehdokkaita, joten vaalia ei tarvinnut kokoomuksessa tällä kertaa käydä. Orpo jatkaa nyt toiselle kaksivuotiskaudelleen. Kokoomuksen tavoitteena on, että Orposta tulee seuraavien eduskuntavaalien jälkeen pääministeri.

– Asetin kaksi vuotta sitten tavoitteeksi, että voidaan mahdollisimman monen luottamuksen ja että kokoomus voittaa mahdollisimman monen suomalaisen luottamuksen. Tämä on uhrautumista, mitä monet tekevät hienosti myös kunnanvaltuustojen myöhään venyvissä kokouksissa, Orpo sanoi esittelypuheessaan.

Orpo vertasi politiikan johtamista hänelle rakkaaseen perhokalastukseen, jossa myös tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja johdonmukaista toimintaa. Hän korosti, että politiikassa on ymmärrettävä, mistä suomalaisten kotien kahvipöydissä puhutaan. Hän myös hehkutti sitä, että nykyhallitus olisi saanut Suomen taloutta parannettua ja normeja purettua.

– Kukaan ei saa Suomessa jäädä välittämisen ulkopuolelle. Ketään ei jätetä heitteille. Meidän on herkästi puututtava epäkohtiin. On tartuttava toimeen niihin asioihin, jotka suomalaisia huolestuttavat. Pyydän nöyrästi tukeanne siihen, että kannamme yhdessä suurempaa vastuuta Suomesta, pääministeripuolueena, Orpo puhui.

Valtiovarainministerinä työskentelevä Orpo on aiemmin ollut myös sisäministeri sekä maa- ja metsätalousministeri. Kansanedustajana hän on ollut vuodesta 2007 saakka.

Koulutukseltaan Orpo on valtiotieteen maisteri, pääaineena oli taloustiede. Hän on syntynyt vuonna 1969. Sotilasarvoltaan hän on reservin kapteeni. Orpo on naimisissa ja perheessä on kaksi lasta sekä koira.