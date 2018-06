Petteri Orpo sotesta: "Oleellisesti parempi lähtökohta verrattuna spekulaatioihin, vaikka vaatii vielä paljon töitä"

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on huojentunut perustuslakivaliokunnan soten valinnanvapautta koskevasta lausunnosta. Kokoomuksessa jännitettiin, tuleeko puolueen kannalta merkittäviin asioihin muutosvaatimuksia valiokunnan lausunnossa.

– Meidän kannalta on iso asia, että perustuslakivaliokunnan lausunto hyväksyy valinnanvapauden. Valinnanvapaus voi edetä, ja kaikki sen keskeiset elementit pitävät, Orpo sanoi Lännen Medialle.

Perustuslakivaliokunta löysi noin 20 huomautettavaa kohtaa hallituksen esityksestä.

– Suuri osa muutoksista on aika helposti hoidettavissa ja järkeenkäyviä. Sitten siellä on sellaisia, jotka vaativat enemmän töitä, esimerkiksi aikataulutus ja vaiheistus. Nämä ovat ensimmäisiä kommentteja, sillä en ole pystynyt kokonaan perustuslakivaliokunnan laajaan ja hyvään lausuntoon tutustumaan. Esitys antaa pohjan edetä ja mahdollisuuden hakea ratkaisua.

Orpo on tyytyväinen myös siihen, että rahoituskehysmalli läpäisi perustuslakivaliokunnan. Ennakkospekulaatioissa arvioitiin, että valiokunta puuttuu hallituksen esityksessä olevaan rajoittimeen, joka rajaa maakunnan sote-menojen tulevan kasvun 0,9 prosenttiin. Valiokunta edellytti ensi sijassa, että maakuntien rahoitus ja palvelut kriisitilanteissa turvataan.

– He olivat kriittisiä rahoituksen riittävyydelle yleensä. Niin minäkin olen. Olen huolissani rahoituksen riittävyydestä erityisesti 2020-luvulla, siksi tämä uudistus pitää saadaan aikaan.

Kokoomus ei ehtinyt kutsua eduskuntaryhmäänsä perjantaina koolle, koska perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui niin myöhään. Orpo kävi kuitenkin keskusteluja ryhmäjohdon ja keskeisten kokoomuslaisten valiokuntien vetäjien kanssa.

– Keskustelut kiteytyivät siihen, että on mahdollisuudet löytää ratkaisut niin, että tavoitteet toteutuvat. Ne tavoitteet, jotka hallitus asettanut ja ne tavoitteet, jotka kokoomus on asettanut. Samalla kuitenkin totean, että sote vaatii vielä paljon töitä ja perehtymistä asiaan. Verrattuna spekulaatioihin tämä on oleellisesti parempi lähtökohta.