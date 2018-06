Petteri Orpo Ilta-Sanomille: Suututtaa jos sote kaatuu

Sote menee läpi eduskunnassa. Presidentti Niinistön ja Oikeuskanslerin on aika astua julkisuuteen. Heidän pitää arvovallallaan lopettaa vassareiden ja vihreiden edustajien lapsellinen änkkäputtemainen jupina ja änkytys. Presidentin pitää käskeä vastaan hangoittelevat vasemmiston ja vihreiden edustajat ruotuun. Oikeuskanslerin pitää sanoa kovalla äänellä julkisuudessa, että Lakipaketti on juridisesti moneen kertaan tarkistettu, se on valmis äänestykseen. Ja se menee läpi niukasti 109-80, koska osa on poissa osa äänestää tyhjää minkä ohella RKP:stä sekä KD:sta 5-6 edustajaa todennäköisesti tukevat lakipakettia Pääministeri Sipilän ja Orpon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jos ja kun Kokoomus voittaa eduskuntavaalit keväällä 2019, pääministeriksi nouseva Orpo ottaa sekä RKP:n että KD:t halitukseen ministeripaikkoja molemmille puolueille tulee 2-3 kpl. Se on edustajille ja näille pienpuolueille tulevaisuutta ajatellen hyvä ja järkevämpi ratkaisu kuin hangata periaatteesta vastaan.