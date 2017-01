Oulun yliopistolla torstaina järjestetty Pesti-päivä on perinteinen rekrytointitapahtuma, jossa kymmenet yritykset esittelevät toimintaansa ja opiskelijat lähestyvät mahdollisia työnantajiaan ansioluetteloilla varustautuneina.

Tänäkin vuonna Pesti-päivään osallistui runsaslukuisesti yrityksiä ja paikalle tuli valtava määrä opiskelijoita.

Vaikka suurin osa yrityksistä oli jo vakiintuneita ja monille tuttuja kuten Wärtsilä, Arina, Nokia, Polar Electro, yliopiston Tellus Innovation Arenassa toimintaansa esittelivät myös start up -yritykset.

Startups Go Pesti -osastolla olivat paikalla ideahautomot Demola ja Business Kitchen sekä nippu oululaisia start upeja, muun muassa Skyler, Vessla, Taviq ja Spent. Telluksen lavalla nähtiin yritysesittelyjä vartin välein.

Yhdeksältä käynnistynyt tapahtuma oli heti aamusta täydessä vauhdissa. Synopsyksen eli entisen Codenomiconin pisteellä oli mukavasti kävijöitä, vaikka yrityskaupan ja nimenvaihdoksen myötä yritystä ei moni vielä välttämättä tunnistakaan.

– Codenomicon oli niin vahva oululaisbrändi, että yhä joudutaan tekemään työtä sen eteen, että meidät tunnistetaan, sanoo Rauli Kaksonen, Codenomiconin perustaja ja Synopsyksen nykyinen Suomen tuotekehitysyksikön johtaja.

Synopsyksen Rauli Kaksonen sanoo, että Pesti-päivä on ollut merkittävä rekrytointitapahtuma jo Codenomiconin alku ajoista asti. KUVA: Oinas Sara

Yrityskaupasta on jo puolitoista vuotta aikaa. Synopsyksen ständillä oli kuitenkin entisiltä vuosilta tuttu hakkerointihaaste, joka vain tänä vuonna oli nimetty Synopsys Pesti Challengeksi Codenomiconin sijaan.

Kaksosen mukaan rekrypäivänä oli liikkeellä varteenotettavaa työvoimaa.

– Tosi pätevää sakkia tässä on käynyt. Pesti-päivä on meille merkittävä tapahtuma. Haemme ihmisiä, jotka eivät ole vielä välttämättä valmistuneet. Meillehän on hyvä, että meille tulee töihin henkilö, joka tekee diplomityön työnsä ohessa ja jää meille työntekijäksi. Työssä oppimista on paljon, sillä pyrimme olemaan kehityksen kärjessä omalla alallamme koko ajan eikä siihen tarvittavaa kokemusta ole oppilaitosten kursseissa, Kaksonen sanoo.

Synopsyksen rekrytointitarpeet ovat 10-15 henkeä vuodessa, Kaksonen sanoo.

Oululainen Bitfactor on kasvanut kolmessa vuodessa noin sata henkilöä käsittäväksi yritykseksi, jolla on toimipisteet Oulussa ja Helsingissä. Pesti-päivänä Bitfactorin toimintaa esitellyt, yhtiön liiketoiminnasta vastaava johtaja Janne Tuomikoski sanoo, että kova kasvuvauhti jatkuu yhä.

– Meidän rekrytointitarpeemme ovat kymmeniä henkilöitä. Nytkin on kymmenkunta projektia, jotka odottavat rekrytointeja, että ne lähtisivät sitten vauhdilla käyntiin, Tuomikoski sanoo.

Bitfactorin Janne Tuomikoski sanoo, että yrityksen perustajien lähtöajatuksena oli tehdä itselleen paras työpaikka. Nyt kolmevuotiaalla yhtiöllä on jo yli sata työntekijää, joista 95 Oulussa.

Digitaalisia palveluja muun muassa pankkisektorille ja joukkoliikenteeseen tarjoava Bitfactor on nyt ensimmäistä kertaa Pesti-päivässä mukana. Tuomikosken mukaan päivä on edennyt lupaavasti.

- Yksi kun tähän pysähtyy niin kohta on sitten puolen tusinaa siinä ympärillä. Osaavia opiskelijoita tässä on käynyt ja helmethän ovat niitä, jotka koodaavat vapaa-aikanakin. Harrastuneisuus on tärkeää, ei se tutkinto loppupeleissä ratkaise välttämättä, Tuomikoski sanoo.

Neljä Oulun ammattikorkeakoulun toisen vuoden tietotekniikkaopiskelijaa oli saapunut paikalle jo heti yhdeksän jälkeen. Jere Luomajoki, Riku Marttinen, Niko Mänty ja Aleksi Holappa olivat tehneet etukäteen jonkin verran taustatyötä ja suunnitelmat, mitä yrityksiä he käyvät katsomassa.

– CV:t ovat repussa sekä valmis paketti, millä esitellään itsemme portfoliota myöten. Vapaa-ajan projekteja on kysytty paljon, Marttinen sanoo.

Bitfactor, Codemate, Bittium ja Nokia oli jo saatu käytyä miesten listalta ja Holappa oli sopinut jo yhden haastattelun itselleen. Opiskelijat etsivät mukavaa porukkaa messuständeiltä: lyhytkin tapaaminen antaa mielikuvan siitä, soveltuisiko itse kyseiseen työyhteisöön ja sopivatko molempien osapuolten tarpeet ja toiveet yhteen.

– Kesätyöpaikka, harjoittelupaikka olisi toiveissa saada, Luomajoki sanoo.

