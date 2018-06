Perustuslakivaliokunta: Soten valinnanvapaudessa yhä suuria perustuslaillisia ongelmia ja aikataulu on liian tiukka

Perustuslakivaliokunnan mukaan sote-esityksen valinnanvapaudessa on yhä useita perustuslaillisia ongelmia. Valiokunta katsoo, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnan sisällä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta kuitenkin vaatii, että se antaa arvionsa sote-valiokunnan myöhemmin valmistuvasta lausunnosta.

Perustuslakivaliokunta otti kantaa sote-uudistukseen perjantaina iltapäivällä. Lausuntoa on pidetty tärkeänä sote-uudistuksen toteutumisen kannalta.

Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että valinnanvapaudessa on lukuisia kohtia, joita valiokunnan mielestä on muutettava. Hallituksen sote-esitystä pidettiin kuitenkin parempana kuin edellistä esitystä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan aikataulu on valinnanvapauden toteutumisen suhteen liian tiukka.

– Valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantulon aikataulu on edelleen liian tiukka ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä, Lapintie sanoi.

Valinnanvapauden käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat kuitenkin hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä.

Perustuslakivaliokunnan mielestä valinnanvapausjärjestelmää ei ole myöskään syytä ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn, esimerkiksi niin, että valtioneuvosto notifioi säännöstön EU-komissiolle.

Perustuslakivaliokunta pitää ongelmallisena sitä, että sote- ja maakuntauudistus laajamittainen toimeenpaneminen on aloitettu ennen lain hyväksymistä.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) sanoi, että tältä pohjalta voidaan edetä ja muutokset ovat toteutettavissa.

Tietosuojassa ja rahoituksessa puutteita



Maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on perustuslakivaliokunnan mukaan riittämätöntä etenkin poikkeustilanteissa. Tämän vuoksi lakia on välttämätöntä muuttaa siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen.

Valiokunnan mielestä maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää turvata myös muuttuvissa markkinatilanteissa.

Myös asiakkaiden tietosuojassa nähdään riskejä. Lapintie totesi, että tietosuojan osalta sääntelyä on täydennettävä ja selvennettävä niin, että arkaluotoiset tiedot saadaan liikkumaan toimijalta toiselle luotettavasti.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo, että perustuslakivaliokunnan vaatima korjauslista soteen on huomattava. Ongelman alkulähde on hänen mukaansa kokoomuksen markkinamalli, joka pitää hylätä.

Lakiesityksessä kulut saavat lisääntyä vain 0,9 prosenttia vuodessa, jotta menoja voidaan hillitä kolmella miljardilla eurolla. Menokaton purkaminen olisi vaikea paikka erityisesti kokoomukselle, jonka eduskuntaryhmässä on jo lakia vastaan äänestäviä edustajia. Valiokunnan jäsen Wille Rydman (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että valiokunnan lausunto ei tarkoita avointa piikkiä sote-menoihin.

Vääntö perustuslakivaliokunnassa oli sote-uudistuksen tiimoilta todella kova, mutta päätös oli lopulta yksimielinen. Valiokunnan jäsenet kuvailivat tunnelmiaan kokouksen jälkeen helpottuneiksi.

Lapintie kertoo, että perustuslakivaliokunta on päässyt tekemään työtä rauhassa "kokoushuoneen ulkopuolella raivonneesta myrskystä" huolimatta.

Perustuslakivaliokunnan jäsen Matti Torvinen (sin.) sanoo, että uudistus etenee ja tämä mahdollistaa sen, että ensi vuoden alussa saadaan maakuntavaalit.

Lausunnossa oli paljon pelissä



Perustuslakivaliokunnan lausuntoa valinnanvapaudesta odotettiin suurella mielenkiinnolla, sillä se antaa osviittaa hallitukselle tärkeän uudistuksen aikataulusta ja toteutumismahdollisuudesta.

Juuri kiisteltyä valinnanvapautta kokoomus on vaalinut sote-uudistuksessa. Jos valinnanvapaus ei etene suunnitellusti, voi olla, että koko sote-uudistuksen ja hallituksen jatko joutuu vaakalaudalle.

Sote- ja maakuntapaketti on hallituksen isoin uudistus. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on aiemmin sanonut, että soten kaatuminen johtaisi hallituksen kaatumiseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi viikonloppuna, ettei kokoomuksella ole syytä tukea uudistusta, jos se ei vastaa niitä tavoitteita, joita kokoomus on sille asettanut. Kokoomuksen voi olla vaikea hyväksyä esimerkiksi isoa hölläystä maakuntien sote-menojen kattoon. Samoin vaikeaa voi olla valinnanvapauden lykkääminen kovin reippaasti nykyisestä suunnitelmasta.

Kokoomuksen riveissä tuki sotelle on murentunut kevään aikana näyttävästi, kun kaksi kansanedustajaa on ilmoittanut äänestävänsä pakettia vastaan. Lisäksi pakettiin kriittisesti suhtautuva Harry Harkimo jätti puolueen.

Toisaalta kokoomus joutuu pohtimaan sitäkin, mitkä ovat sen mahdollisuudet saada valinnanvapautta myöhemmin, jos se nyt kaataisi soten ja hallituksen.