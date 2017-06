Perustuslakivaliokunta: Sote-uudistuksen voimaantuloa porrastettava

Perustuslakivaliokunnan mukaan sote-uudistukseen liittyvä valinnavapausjärjestelmä on otettava käyttöön hallitusti ja niin, että uudistuksen voimaantuloa on porrastettava ja yhtiöittämisvelvoitteesta on luovuttava.

Valiokunta kokee ongelmalliseksi sen, että yksityisille yrityksille luovutetaan nopeasti paljon tuotantovaltaa ja maakunnan olisi yhtiöitettävä oma tuotantonsa.

- Perustuslaki edellyttää, että maakunta voi myös itse tuottaa sote-palveluja, valiokunnan tiedotteessa sanotaan.

Liian kireä aikataulu voisi vaarantaa kansalaisten perusturvan. Perustuslakivaliokunta pitää uuden järjestelmän käyttöönottoaikataulua epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana. Sote-uudistuksen pitäisi käytännössä toteutua alkuvuonna 2019.

- Yksityistäminen tällä aikataululla voisi vaarantaa yhdenvertaiset palvelut. Pahimmassa tapauksessa tästä aiheutuisi sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisi, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Kuntien tehtävien siirto maakunnalle on perustuslainmukaista muutamilla pienillä korjauksilla. Sote-uudistuksen lakipakettia on kuitenkin näillä näkymin käsiteltävä kokonaisuutena.

- Käytännössä näiden lakien laatiminnen erillään toisistaan olisi mahdotonta, Lapintie pohti.

Hallituspuolueiden valiokuntajäsenet Tapani Tölli (kesk.) ja Wille Rydman (kok.) korostivat tiedotustilaisuudessa, että perustuslakiongelmat eivät kaada sote- ja maakuntauudistusta. Ongelmat ovat heidän mukaansa korjattavissa.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut lausunnossan vain uudistuksen perustuslain mukaisuutta, ei sen sisällön järkevyyttä.