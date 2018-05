Perustuslakivaliokunnan tietovuodosta ei voida aloittaa rikostutkintaa: Paperit ei-julkisia, mutta eivät salaisia

Puhemies kutsuu eduskuntaryhmien ryhmänjohtajat ja puolueiden puheenjohtajat koolle pohtimaan muutoksia eduskunnan työjärjestykseen.

Puhemies Paula Risikko (kok.) kutsuu eduskuntaryhmien ja puolueiden puheenjohtajat ensi tiistaina koolle keskustelemaan eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

Nyt valiokuntien asiakirjat ovat ei-julkisia niin kauan kuin asian käsittely on kesken.

– On erittäin kova kynnys nostaa asiakirjoja salaisiksi. Siksi emme vielä lähde spekuloimaan toimenpiteillä.

– Mutta nämä asiat sellaisia, että niihin on tartuttava. Otamme myös tarkasteluun, onko meillä eduskunnan työjärjestyksen puitteissa tehtävissä jotakin lakipykälien puitteissa vai joudutaanko työjärjestystä muuttamaan.

Koska Ilta-Sanomille vuodettu luonnos perustuslakivaliokunnan sote-lausunnosta oli ainoastaan ei-julkinen, eduskunta ei voi käynnistää rikosoikeudellista prosessia vuodon lähteen selvittämiseksi.

– Tällaista vuoto on erittäin vaikea jäljittää, eikä meillä ole tietoa, kuinka se voitaisiin jäljittää. Meillä on vain tiedostusvälineiden välityksellä saatu tieto siitä, että nämä paperit ovat julkisuudessa. On aika vaikea selvittää, mistä se voisi johtua.

Puhemiesneuvosto piti perustuslakivaliokunnan aamupäivällä tekemiä tilapäisiä ratkaisuja valiokunnan tietosuojan kiristämisestä perusteltuina.

Valiokunta luopuu toistaiseksi sähköisen työtilan käytöstä. Käsittelyasiakirjat jaetaan vasta kokouksessa läsnä oleville kansanedustajille eikä niitä lähetetä sähköpostitse. Kokoushuoneen ovet pidetään lukossa kokousaikojen ulkopuolella.

Risikon mukaan valiokunnalla on autonomia päättää näistä asioista.

– Täällä on yleensä pystytty pitämään ovet auki. Nyt se ei näköjään ole mahdollista. Siksi ryhtiliike tarvitaan.

Puhemiesneuvosto piti Risikon mukaan tietovuotoa äärimmäisen vakavana.

– Se vaikuttaa tämän talon maineeseen ja luotettavuuteen.