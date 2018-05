Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto ei valmistu tänään - voi venyä ensi viikollekin

Perustuslakivaliokunta jatkaa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevan lausunnon työstämistä.

STT:n tietojen mukaan työ on nyt sellaisessa vaiheessa, ettei lausunto valmistu ainakaan tänään. Tavoitteena on pidetty tätä viikkoa, mutta mahdollista on myös valmistumisen venyminen ensi viikon puolelle.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon kohdistuu suurta mielenkiintoa, sillä siitä on odotettavissa lista lakiesityksen muutostarpeista, jotka viitoittavat koko uudistuksen aikataulua ja toteutettavuutta.