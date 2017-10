Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajat vastaavat Wahlroosin kritiikkiin: Kukaan ei sanele lausuntojamme

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajisto torjuu Björn Wahlroosin valiokuntatyöskentelyä koskevan kritiikin. Wahlroos kirjoittaa EVA:n maanantaina julkaisemassa pamfletissa muun muassa, että valiokunnan kansanedustajat ovat turhan kokemattomia ja siksi liikaa asiantuntijoiden varassa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) ei Wahlroosin näkemystä allekirjoita.

– Valiokunnan työn olennainen osa on kuulla asiantuntijoita, mutta aika harvoin nämä asiantuntijat ovat jostakin kysymyksestä samaa mieltä. Yleensä he ottavat kantaa erisävyisesti, ja on valiokunnan tehtävä tehdä yhteenveto ja linjaratkaisu asiasta, Lapintie toteaa.

Hän korostaa myös, että valiokunnassa on monta kokenutta kansanedustajaa: esimerkiksi varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.), Anna-Maja Henriksson (rkp), Ville Niinistö (vihr.) sekä Ilkka Kantola (sd.). Lisäksi valiokunta on aktiivisesti ryhtynyt laajentamaan käyttämäänsä asiantuntijakaartia.

– Esimerkiksi sote-lausunnon yhteydessä taisi olla 60 asiantuntijakuulemista. Kuuntelimme asiasisällön puolesta asiantuntijoita, ja teemme niin jatkossakin.

Lapintien mukaan valiokunta ei tekisi työtään kunnolla, jos se ei kuulisi yliopistojen perustuslakiasiantuntijoita.

– Monissa kysymyksissä on välttämätöntä saada esille se kaikkein paras asiantuntemus.

Valiokunnassa pitkiä keskusteluja

Valta on selvästi perustuslakivaliokunnalla itsellään, linjaa myös varapuheenjohtaja Tölli.

– Keskustelemme valiokunnan lausunnoista pitkään. Kukaan ei sanele niitä, Tölli korostaa.

– Valiokunta on tehnyt lausuntonsa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yksimielisesti eikä voi sanoa, että perustuslaki olisi uudistusten jarru. Myöskin on niin, että perustuslain tulkinta ei ole altis poliittisille suhdanteille. Valiokunnassa ei ole hallitusta ja oppositiota.

Hänen mukaansa on tärkeää, että valiokunnassa on myös uusia kansanedustajia perehtymässä toimintaan. Ja vaikka valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita ei olekaan Suomessa suurta määrää, valiokunta kuulee myös substanssiasiantuntijoita.

– Joskus erityslain asiantuntijat ovat jopa tiukempia suhteessa valtiosäännön tulkintaan kuin varsinaiset valtiosääntöoikeuden asiantuntijat.