Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Lapintie: Tiedustelulakien käsittely voi siirtyä ensi vuodelle

Terrorismin ja vakoilun ehkäisemiseksi ajettavien lakien käsittely voi venyä ensi vuoteen, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie sanoo. Lakien hyväksymisessä vaa'ankieliasemassa olevan SDP:n Antti Lindtman syyttää hallitusta sote- ja maakuntauudistuksen asettamisesta tiedustelulakien edelle.

Hallituksen kiirehtimien tiedustelulakien voimaantulo uhkaa viivästyä.

Aiemmin hallitus arvioi, että tiedustelulait voitaisiin saada nopeutetun käsittelyn avulla voimaan vuodenvaihteen jälkeen. Optimistisimpien arvioiden mukaan lait olisi saatu voimaan jo tämän vuoden puolella.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintien (vas.) mukaan tiedustelulakien käsittely perustuslakivaliokunnassa saattaa venyä ensi vuoden puolelle.

– En voi sanoa varmaksi, että tiedustelulait saadaan käsiteltyä tänä vuonna, Lapintie sanoo Lännen Medialle.

Lapintien mukaan perustuslakivaliokunta pyrkii jatkamaan asiantuntijoiden kuulemista perustuslain muutoksesta ennen eduskunnan kesätaukoa. Hän ei halua arvioida sitä, saadaanko lakipaketti käsiteltyä tämän vaalikauden aikana.

Tiedustelun sisältöä koskevia lakeja päästään käsittelemään valiokunnassa todennäköisesti vasta syksyllä.

– Tehtävänämme on tarkastella hallituksen esitysten perustuslaillisuutta eli luonnollisesti meillä pitää olla tiedossa perustuslain muutokset, ennen kuin voimme verrata muita lakiesityksiä siihen.

Suojelupoliisin (Supo) ja puolustusvoimien valtaoikeuksia laajentava lakipaketti edellyttää muutosta perustuslain kirjesalaisuutta koskevaan pykälään. Muutos höllentäisi esimerkiksi sähköpostien ja tekstiviestien suojaa kansallisen turvallisuuden nimissä.

Sote hidastaa

Helmikuussa eduskuntaan tuotuja lakeja ehdittiin käsitellä alkukevään ajan, kunnes sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ruuhkautti valiokunnat.

Lapintie sanoo soteen kuuluvan valinnanvapauslain vieneen viime viikkoina lähes kaiken perustuslakivaliokunnan ajan. Samalla valiokunta on käsitellyt esimerkiksi varhaiskasvatuslakia, joka on määrä hyväksyä kevätistuntokaudella.

Vaikka sote ei olisi vienyt perustuslakivaliokunnan aikaa, se on joutunut odottamaan tiedustelulakeja koskevia lausuntoja muilta valiokunnilta, Lapintie huomauttaa.

– Viimeisimmät lausunnot tulivat vasta tällä viikolla, joten emme olisi välttämättä pystyneet jatkamaan käsittelyä muutenkaan. Myös tietosuoja-asetus on viivästyttänyt aikatauluja.

Valinnanvapauslakia käsittelee tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunta, josta se palaa takaisin perustuslakivaliokuntaan. Silloin tiedustelulakien käsittely menee taas luultavasti tauolle, Lapintie arvioi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman katsoo, että hallituspuolueet siirsivät tiedustelulait kevään kehysriihen jälkeen hidastuskaistalle valiokunnissa, joissa käsitellään sotea.

– Hallitus on tehnyt selvän arvovalinnan, jossa sote- ja maakuntauudistus on asetettu tiedustelulakien edelle. Siinä on suuri muutos muutaman kuukauden takaiseen aikaan, jolloin hallitus vielä piti tiedustelulakeja erittäin kiireisinä, Lindtman kommentoi Lännen Medialle.

Lindtman kritisoi hallitusta viivyttelystä myös lakien tuomisessa eduskuntaan.

– On muistettava, että sote-kompuroinnin lisäksi tiedustelulakeja on viivästyttänyt se, että lait tulivat eduskuntaan vuosi myöhemmin kuin alun perin oli tarkoitus.

Supon valvonta kynnyskysymys SDP:lle

SDP:n kanta tiedustelulakeihin on ratkaiseva, koska lakipaketin nopeutettu käsittely edellyttää eduskunnassa 5/6-enemmistöä. Ilman demareiden ääniä enemmistöä ei saada kerättyä.

Demarit ovat sanoneet helmikuusta lähtien sitoutuvansa kiireelliseen käsittelyyn, kunhan koko Supon toiminta asetetaan parlamentaariseen valvontaan. Hallituksen esityksen mukaan valvonta koskisi ainoastaan tietoliikennetiedustelua.

– Vahvat oikeudet vaativat vahvan valvonnan, Lindtman toteaa.

Tiedustelulakien käsittely on mennyt oikeaan suuntaan, Lindtman sanoo. Sekä puolustus- että tarkastusvaliokunta ovat asettuneet Supon laajemman valvonnan taakse.

Parlamentaarisen valvonnan lisäksi SDP haluaa varmistaa, että sotilas- ja siviilitiedustelun laillisuutta valvomaan perustettava tiedusteluvaltuutettu saa riittävät resurssit ja riittävän vahvan roolin.

SDP vaatii Lindtmanin mukaan myös takeet siitä, ettei perustuslain muutosta käytetä myöhemmin kansalaisten “perusoikeuksien kannalta kyseenalaisten” lakien säätämiseen.

Lopullisen vahvistuksen SDP antaa, kun käsittely valmistuu perustuslakivaliokunnassa.