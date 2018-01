Suomi on oman kansan kurjistamisessa euroopan kärkimaita. Kansaa kun aikansa kiristää ja kurjistetaan on se valmis vaikka sotimaan tai liittyvät palkka armeijaan palkkasotilaaksi vaikka oman henkensä uhalla. Näin kansaa on helppo paimentaa ja viedä sitä haluamansa suuntaan joka on jo nähtävissäkin.