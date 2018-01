Tässä kokeilussa on yksi iso ero tulevaan.

Kokeiluihin on tullut lisäraha palveluiden ostamiseksi valinnanvapauden nimissä. Eli lääkäripalveluiden saatavuus on lisääntynyt rahalla (valinnanvapauden mukaisesti yksityiseltä hankitut palvelut on maksanut valtio ei Kiuruvesi). Julkisen sektorin rahoitus on ollut ennallaan ja potilaita 30% vähemmän.

Toteutuessaan valinnanvapausmalli siirtää myös rahan julkisestaterveydenhuollosta yksityiselle> seuraa irtisanomisia.

