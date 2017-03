Perussuomalaisten Vistbacka pelkää: Jos Halla-ahosta tulee puheenjohtaja, osa lyö hanskat tiskiin

Hätä ei ole kovinkaan suuri, jos Sampo Terho jatkaa perussuomalaisten puheenjohtajana Timo Soinin jälkeen, katsoo perussuomalaisten entinen kansanedustaja ja puolueen Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka.

Vistbacka toimi perussuomalaisten puheenjohtaja ennen Timo Soinia vuosina 1995–1997.



Vistbacka kertoo käyneensä keskusteluja ”sinne sun tänne” Soinin tilanteesta.



– Toivoisin, että hän [Terho] ilmoittaa huomenna tiedotustilaisuudessa, että lähtee kilpailemaan, Vistbacka sanoo Lännen Medialle.



Timo Soini ilmoitti sunnuntaina blogisssan, että hän ei enää hae jatkokautta puolueen puheenjohtajana.



Vistbacka sanoo, että perussuomalaisten tulevaisuus riippuu siitä, kuka puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valitaan. Entä jos uusi puheenjohtaja olisi Jussi Halla-aho?



– Silloin pelkään, että osa porukasta lyö hanskat tiskiin. Ei ainakaan Etelä-Pohjanmaalla pidetä hänen tyylistään ja kannanotoistaan, Vistbacka sanoo.

Vistbacka tiesi Soinin aikeet



Vistbacka kertoo tienneensä etukäteen, että Soini ei hae jatkoa. Hän kommentoi, että Soini työ ulkoministerinä on vaikuttanut siihen, että kentän kiertäminen on jäänyt vähemmälle.



– Kyllä me olemme ruotineet sitä moneltakin kannalta. Ymmärrän sen, että työtaakka on ollut vähän liian kova.



– Hallituksen vähäinen ministerimäärä on varmaankin vaikuttanut tähän. Työtaakka on kasvanut kohtuuttomaksi minun mielestäni, hän sanoo.



Vistbacka kertoo olleensa tyytyväinen Soinin toimintaan.



– Hän on pystynyt kasvattamaan puolueen merkittäväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. On kova tie ollut, tiedän sen sangen hyvin. Ei se helpolla ja ilmaiseksi ole tullut, Vistbacka sanoo.