Perussuomalaisten puhdistus voi osoittautua vaikeaksi, jos kentällä kytee laajempi kapina

Perussuomalaisten kentän puhdistaminen vastarintapesäkkeistä voi osoittautua vaikeaksi, jos puolueen uusi johto tällaiseen ryhtyy.

Ilkka ja Pohjalainen uutisoivat torstaina, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on lähettänyt puolueen Etelä-Pohjanmaan piirin paikallisyhdistysten puheenjohtajille sähköpostin, jossa pyytää piirin puheenjohtajalta Raimo Vistbackalta selvitystä loikkareiden tukemisesta.

Lehtien mukaan sähköpostissa varoitetaan, että myötämieliset lausunnot loikkareille ja heidän Sininen tulevaisuus -puoluehankkeelleen tulkitaan perussuomalaisia vahingoittavaksi toiminnaksi, mikä on peruste puolueesta erottamiselle.

Yhdistyslain asiantuntijanLauri Tarastin mukaan asia on kuitenkin tulkinnanvarainen.

- Periaatteessa opposition toiminta yhdistyksessä on sallittua, kunhan se ei ylitä sellaista kynnystä, jonka jälkeen voidaan sanoa, että se vahingoittaa yhdistystä, hän kertoo.

Toiseen puolueeseen liittyminen saisi kynnyksen ylittymään, mutta pelkkä oman puolueen johdon linjasta poikkeava mielipiteen ilmaus välttämättä ei. Tarastin mukaan pitäisi pohtia tapauskohtaisesti, onko mielipiteen esittämisellä ollut vahingollista vaikutusta puolueelle.

Jos jäsen erotetaan, hän voi aina valittaa asiasta oikeuteen, joka sanoo asiassa viimeisen sanan.

Vistbackan kaltaisia puolueorganisaation päättäjiä on muutenkin vaikeaa erottaa. Tästä on kertynyt viime aikoina useampiakin esimerkkejä.

Keskusta ei tunnu saavan puolueen sääntöjä selvästi rikkovaa Paavo Väyrystä erotettua. Perussuomalaisissa puolueesta erotettu Terhi Kiemunki jatkoi Tampereen perussuomalaisten johdossa. Sebastian Tynkkysen erottaminen perussuomalaisista kääntyi farssiksi, kun puolueen johto ei voinutkaan erottaa häntä samalla puoluehallituksesta.

Tarastin mukaan ilmiön taustalla on yhdistymisvapaus. Puolueen keskusjohdolla ei ole valtaa erottaa jäseniä paikallisyhdistyksistä, vaan yhdistysten on tehtävä erottaminen itse. Jos yhdistys ei taivu, on puoluejohdon ainoa vaihtoehto uhata koko yhdistyksen erottamisella puolueesta.

Eli mikäli perussuomalaisten kentällä kytee kapinaa johtoa vastaan, voivat vastarintapesäkkeet mahdollisesti jarruttaa henkilövaihdoksia puolueen sisällä tehokkaasti ja halvaannuttaa puolueen toimintaa.

- Se on mahdollista, Tarasti vahvistaa.

Perussuomalaisten johdolle tilanne lienee selvä, sillä Ilkan ja Pohjalaisen mukaan Halla-ahon sähköpostissa toivottiin, ettei puolueen johdon tarvitsisi mennä erottamisiin.

Sen sijaan Halla-aho toivoi, että paikallisyhdistykset tekisivät omat johtopäätöksensä ja valitsisivat piirien syyskokouksissa johtoon sellaisia henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita perussuomalaisiin, halukkaita yhteistyöhön puoluejohdon kanssa, ja jotka nauttivat mahdollisimman laajaa kannatusta kentällä.

Halla-aho sanoi torstaina Iltalehdelle, että selvityspyyntöjä on lähetetty "kouralliselle" puolueen jäseniä, joiden epäillään voivan haluta hajottaa puoluetta.