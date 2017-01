Perussuomalaisten Niinistö: Liikenteen verotukseen ei tulossa mitään äkillisiä muutoksia

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan on selvää, että liikenneverkkojen yhtiöittäminen ei tule etenemään liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä olleella tavalla.

– Mitään äkillisiä muutoksia liikenteen verotukseen ei ole tulossa, Niinistö sanoi maanpuolustuskurssin avajaisten yhteydessä.

Niinistö uskoo, että autokaupan markkinahäiriö jää lyhytaikaiseksi ja ihmiset ostavat autoja kuten ennenkin.

Kokoomusta liikenneuudistuksessa edustava ministeri Kai Mykkänen kirjoittaa Facebookissa, että liikenneministeri Anne Berner (kesk.) ei kertonut ennen viime viikkoa hallituksen muille ministereille suunnitelmasta poistaa autovero.

Mykkänen luonnehtii liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen julkistamista ennen hallituksen yhteistä näkemystä hankalaksi toimintatavaksi, koska mukana oli autoverotuksen historiallisen suuri muutos. Hän kertoo saaneensa torstaina julkistetun selvityksen tiistaina sähköpostiinsa.

– Virkamatkan takia luin sen vasta torstaina, mutta olisin toki voinut lukea heti ja olisin toki voinut ymmärtää vielä varoittaa siitä, että julkinen esitys autoveron poistosta sotkee markkinat ja vaikeuttaa jatkotyötä, Mykkänen kirjoittaa.

Mykkäsen Facebook-kirjoituksesta kertoi aiemmin Verkkouutiset. Kirjoitus on osin vastaus Bernerin Iltalehdelle antamaan haastatteluun, jossa Berner ihmetteli muiden hallituspuolueiden kommentteja.

– Kysyin erikseen vielä maanantaina perussuomalaisilta ja tiistaina kokoomukselta, että onko ok, jos selvityksen luonnos julkaistaan ja laitetaan lausuntokierrokselle. Kaikki kuittasivat, että se on ok, Berner sanoi Iltalehdelle.

Hän sanoi vaatineensa muilta puolueilta selkeitä sitoumuksia siitä, että ensin hallitus katsoo lausuntokierroksen annin. Bernerin mukaan lausuntokierroksen jälkeen oli tarkoitus tehdä lopullinen esitys, johon hallitus ottaisi kantaa huhtikuun kehysriihessä. Hänen mukaansa muiden hallituspuolueiden kommentointi ei kunnioita demokraattista polkua, johon hallituspuolueet olivat sitoutuneet.

– Siinä ministeri Berner on aivan oikeassa, että päätettiin, että tällainen selvitys tehdään, siihen kaikki puolueet sitoutuu, mutta selvitys ei tarkoita sitä, että se on hallituksen esitys. Nyt on selvitys tehty ja siihen toivottiin jatkokeskustelua, ja niin perussuomalaiset kuin kokoomus kuin keskusta ovat kommenttejaan selvityksestä antaneet, Niinistö sanoi tänään.

Niinistön mukaan asia on esillä tällä viikolla perussuomalaisten ministeriryhmässä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi jo lauantaina, että näköpiirissä ei ole muutoksia autoilun keskeisiin verotuksiin eli esimerkiksi autoveroon. Hän toivoi, että hänen viestinsä rauhoittaisi autokaupan. Autokauppiaat ovat pelänneet, että liikenneministeriön selvityksessä ehdotettu autoveron poisto hiljentäisi autokaupan.