Perussuomalaisten kansanedustajaa Juho Eerolaa koskeva esitutkinta on valmistunut ja juttu siirtyy syyteharkintaan, poliisi kertoo. Eerolaa epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Rikostarkastaja Jouni Niskanen vahvisti torstaina STT:lle, että esitutkinta on valmis. Muuten hän ei halunnut asiaa kommentoida.

Eerola on kertonut, että poliisi on kuulustellut häntä Facebook-kirjoitusten takia. Eerola on kirjoittanut Facebookissa muun muassa sylkeneensä romanikerjäläisten kohdalla. Lisäksi hän on kutsunut Romanian romaneita rikollisiksi.

Eerola on perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.