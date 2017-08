Perussuomalaisten Halla-aho budjetista: Vain vähän uutta terrorismin torjuntaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei kiittele budjetin antia sen paremmin turvallisuuden kuin turvapaikkaprosessienkaan näkökulmasta.

Halla-aho toteaa Lännen Medialle, että budjetin tarjoamissa toimenpiteissä ole juuri uutta. Tiukennukset eivät ole hänen mielestään riittäviä.

- Ainoa uusi asia on laittoman maassaolon edistämisen kriminalisoiminen. Hyvä hanke; mutta miten se käytännössä toteutuu ja missä ylittyy rangaistavuuden raja? Esimerkiksi seurakunnat ovat kunnostautuneet tässä toiminnassa. Kriminalisoiminen herättää varmasti vastarintaa, ja lopputuloksesta tulee enemmän tai vähemmän vesitetty., hän arvioi.

Suomen kansalaisuuden peruuttaminen kaksoiskansalaisilta terroristisista rikoksista tuomituilta kuulostaa Halla-ahon mukaan hyvältä asialta. Hän epäilee käytäntöä toiseksi.

- Tuskin sillä saavutetaan tuloksia, sillä rikosnimeke on harvinainen, ja näytön saaminen ulkomailla tehdyistä terrorismirikoksista on vaikeaa. Tehokkaampaa olisi jos humanitaarisessa tarkoituksessa annettu oleskelulupa voitaisiin perua henkilöltä, joka matkustelee milla tahansa syyllä alueella, jolta on aiemmin paennut.

Halla-aho toteaa myös, että budjetin listauksiin on nostettu itsestäänselvyyksiä ja toimenpiteitä, joista on jo sovittu aiemmin.

- Esimerkiksi turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa on mukana kielteisen päätöksen saaneista tehtävät uhka-arviot ja myös säilöönotto tarvittaessa. Se on mahdollista jo nyt lainsäädännön puitteissa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja kaipaisi pikemminkin tehokkaampaa lainsäädäntöä kuin nykyisen lainsäädännön menettelyn rahoittamista.

- Nyt keskitytään maahanmuuton osalta ongelmien lääkitsemiseen, ei tehokkaaseen ehkäisyyn. Hallitus ei uskalla etsiä uusia lähestymistapoja ongelmien syihin, vaan paneutuu jälkihoidon rahoittamiseen. Säästöjäkään ei näin synny.

Halla-aho haluaisi myös tietää miten poliisille tulossa oleva lisärahaa konkreettisesti käytetään.

- Palkataanko lisää poliiseja kadulle ja niin lisätään kansalaisten turvallisuutta vai palkataan lisää nettipoliiseja vahtimaan suomalaisia, joka ei lisää millään tavalla kenenkään turvallisuutta, hän kysyy.