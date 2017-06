Perussuomalaisista eronneella Juvosella on vientiä eduskunnassa

Perussuomalaisten ryhmästä eronneella Arja Juvosella on kysyntää eduskunnassa. Juvonen kertoo STT:lle, että häntä on houkuteltu kaikkiin eduskuntaryhmiin yhtä lukuun ottamatta.

– On tuntunut tosi kivalle se palaute, mitä olen saanut. Näyttää siltä, että paistaa se aurinko risukasaankin tällaisten kuohuntojen jälkeen, Juvonen sanoi.

Kaksikymmentä kansanedustajaa irtaantui perussuomalaisista tiistaina ja muodosti oman eduskuntaryhmän, jonka nimi on Uusi vaihtoehto. Juvonen on aiemmin kertonut, ettei aio liittyä uuteen ryhmään.

Juvonen aikoo tehdä päätöksen ryhmästä juhannukseen mennessä.

– Mietin, että juhannuksen tienoo on kaunista aikaa, silloin on koivut kauneimmillaan, ja se on sellainen sykähdyttävä juhla aina ollut elämässä, että ehkä siihen mennessä ajatukset ovat selkeytyneet, hän muotoili.