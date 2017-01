Perussuomalaiset käsittelee Hakkaraisen kiihottamistuomiota ensi kuussa

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) tyytyy sakkotuomioonsa, jonka hän sai keskiviikkona kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Maksan sakkoni ja siirryn elämässä eteenpäin, en halua jatkaa oikeuskäsittelyä, Hakkarainen sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän tiedotteessa.

Oikeutta käytiin Hakkaraisen heinäkuisesta Facebook-kirjoituksesta. Siinä hän lausui muun muassa, että ”kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mutta kaikki terroristit ovat muslimeja”. Lisäksi Hakkarainen kirjoitti, että muslimit pitäisi saada pois Suomesta.

Keski-Suomen käräjäoikeus määräsi Hakkaraisen maksettavaksi päiväsakkoja yhteensä 1 160 euroa.

Terho: Oikeustuomio vakava asia

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä aikoo käsitellä Hakkaraisen tapauksen helmikuun alussa, kun eduskunta palaa istuntotauoltaan.

– Ryhmän jäsenen oikeustuomio on totta kai vakava asia, joka täytyy ryhmässä käsitellä, kommentoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho tiedotteessa.

Terhon mukaan edustajien kurinpitoseuraamuksista päättää ryhmäkokous. Hän sanoi, ettei siksi voi tässä vaiheessa ennakoida, mitä seuraamuksia Hakkaraiselle mahdollisesti ryhmältä tulee.

– Tiedotamme asiasta helmikuun 2. päivä, kun ensimmäinen ryhmäkokous istuntotauon jälkeen on pidetty.

Puolustus vetosi tietämättömyyteen

Käräjillä Hakkarainen kiisti syytteen ja vetosi tietämättömyyteensä.

– Hakkarainen ei ole menetellyt tahallisesti. Hän ei ole lausuman kirjoittaessaan edes tiennyt, että on olemassa sellainen rikos kuin kiihottaminen kansanryhmää vastaan, hänen avustajansa Antti Kauronen sanoi.

Kauronen vetosi myös Hakkaraisen duunaritaustaan.

– Hakkarainenhan on sahamies. Eduskunnassa on paljon yliopistollisen loppututkinnon suorittaneita henkilöiltä, ja on ihan eri asia, jos he lausuvat jotain. Hakkarainen edustaa äänestäjiään ja tulkitsee heidän tuntojaan.

Hakkarainen oli käsittelyssä läsnä, mutta ei halunnut tulla henkilökohtaisesti kuulluksi. Ennen käsittelyn alkamista Hakkarainen sanoi toimittajille, että oikeudenkäynnissä on kyse noitavainosta ja pelleilystä.

Oikeus: Tietämättömyys ei poista lainvastaisuutta

Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi, että muun muassa perussuomalaisten Jussi Halla-ahon aikaisemmin saaman tuomion takia Hakkaraisen oli täytynyt tietää, että hänen tekonsa oli rangaistava. Halla-aholla on vuodelta 2012 korkeimman oikeuden tuomio uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Lisäksi oikeus korosti tuomiossaan, että tietämättömyys lain sisällöstä ei ylipäänsä ole peruste, joka poistaisi teon lainvastaisuuden. Oikeuden mukaan tekoa arvioitaessa on myös otettava huomioon, että kyseessä on kansanedustaja eli lainsäädäntöelimen jäsen.

Syyttäjän mukaan Hakkaraisen kirjoitusta tulee tulkita sanamuodon mukaisesti eikä sillä perusteella, mitä selityksiä siitä jälkeenpäin annetaan.

– Kirjoitus kohdistuu ihmisiin heidän uskontonsa perusteella. Kun vaaditaan muslimeita pois maasta ja siihen yhdistetään terrorismisiteet, silloin kysymys ei ole kritiikistä terrorismia tai uskontoa kohtaan. Siinä yhdistetään terrorismi kaikkien muslimien ominaisuudeksi, syyttäjä Janne Kangas sanoi.