Perjantain lakko voi uhata jopa tuhansien matkustajien lentoja – Finnair peruu kuusi Oulun ja Helsingin välistä lentoa

Kun ei ole halua sopia niin silloin on pantava kaikki seis jotta halua sopia alkaa tulla. Edellisen yleislakon 1956 aikana AY-liike takasi duunarien asuntoluotot . Hyvinvointi alkoi taas sodan jälkeen nousta, kun sotakorvaukset jouduttiin maksamaan vaikka oltiin uhreja. Työväen säästöpankki oli valmis tukemaan jotta saatiin yhteinen näkemys, että on tyhmää jatkaa riitaa. Nyt EK on ottanut käskyvallan ja osoittaa halunsa kurittaa kansaa jolle ei edes anna työtä ja hallitus ottaa mieluummin velkaa ja jakaa tukia, kun kilpailukyky on kadonnut. Velkaa joka maksatetaan pakkokeinolaeilla heikko-osaisimmilla ja leikkauksilla tuista joiden avulla ihmiset pysyvät juuri ja juuri hengissä. Kun se on helpompaa kuin myöntää, ettei pää kestä edes työpaikkojen lisäämistä. Kuitenkin uhotaan sodasta jolla oikaistaan tehdyt virheet. Eiväthän nämä osaamattomat uskalla itse mennä puolusttamaan maata. Sen homman he ulkoistavat syyttömille. Ja menevät sankareina karkuun rahojensa kanssa ja kehoittavat tänne jääviä uhraamaan henkensä isänmaansa puolesta. Mutta he eivät ymmärrä, ettei taviksien isänmaa ole muiden keräämä verorahavaranto. He eivät saa senttiäkään sillä eihän sitä riitä edes ttarpeeseenkaan. Kauanko kansa katsoo rosvojen touhuja, kun maan ja kansan asiat jäävät hoitamatta ja päättäjiksi toisensa nimittäneet lähtevät kesken eduskunna välikysymyskeskustelun pois? Kuka haluaa tällaisia luottamushenkilöitä??