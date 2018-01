Perinteet murtuvat politiikassa - Tutkija: muutos selittää vasemmistoehdokkaiden suosion romahdusta

Valtaosan väestön alitajuntaan on jo kristallisoitunut näkemys, että jatkuvaan muutokseen on mahdoton vastata vain jarruttamalla. Vasemmisto, demarit ja ”maalaisliittohenkiset” eivät ymmärrä tätä. Änkyröimmät ammattijärjestöt tulevat pian ymmärtämään.

Tulevaisuus on muutos- ja yhteistyökykyisten.