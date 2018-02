Perhevapaauudistus ei toteudu tällä hallituskaudella – Sipilä: Uudistus olisi heikentänyt pienituloisten perheiden asemaa

Kovin on ihmisillä heikko muisti edellisen hallituksen aikaansaannoksista. No jäivät lähes nollaan. Tällä hallituskaudella on jo nyt viety läpi merkittäviä uudistuksia ja leikkkauksia. Käänne on tapahtunut yllättävän jyrkästi. Moni yrittää selittää että taloustilanne on parantunut ja sen takia myös Suomi kasvaa. Kuitenkin unohtuu kertoa, että edellisen hallituksen aikana maailmantalous oli hitaassa kasvussa, mutta Suomessa onnistuttiin möhlimään 100000 työtöntä lisää. Maailmalla puhuttiin "euroopan sairaasta miehestä" luottoluokitus myös möhlittiin alemmas. Se tulee ensi vuonna nousemaan kolmeen A;han. Kiitos hallitukselle joka ei jaa vastikeetonta sosiaalirahaa. Toivotaan että hallitus pysyy kasassa kauden loppuun asti. Kun sixpack palaa niin voidaan taas neljä vuotta möhliä ja Keskusta palaa taas korjaamaan Suomen kuntoon.