Keskustaryhmän rivit pysyneet suorina; sote ei hämmennä päähallituspuoluetta. Kaikkonen pitää kritiikkiä jälkijättöisenä.

Keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolla on vahva käsitys siitä, että hallituspuolueilla on eduskuntaryhmiltään vahva tuki sote- ja maakuntauudistukselle.

Hän muistuttaa, että hanke on kirjattu hallitusohjelmaan.

– Hankkeen vieminen maaliin ei ole tärkeää vain hallitukselle. Se on valtavan tärkeä uudistus Suomelle.

Sote-uudistus sai keskiviikkona uusia kierroksia, kun kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki järjesti tiedotustilaisuuden. Siinä Lepomäki arvosteli ankarasti sote-esitystä ja oli valmis heittämään sen romukoppaan maakuntauudistuksineen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi kohua päivällä. Jos sote jostain syystä kaatuisi, niin hallitus kaatuisi ja edessä olisivat uudet vaalit.

Lepomäen kritiikkiä Saarikko pitää harmillisena.

– Olen tutustunut hänen teksteihinsä. Kun niitä lukee, niin löysin monta kohtaa, joista olisi mukava keskustella. Huomasin myös, että mukana on vähän virheellisiäkin tulkintoja siitä, mitä olemme sopimassa, ja minkälaista uudistusta olemme muodostamassa. Mutta on luonnollisesti kokoomusryhmän asia käsitellä irtiottoa, Saarikko kertoi.

Sote-äänestykset voivat mennä varsin tiukoille eduskunnassa, sillä hallituksella on niukka enemmistö kansanedustajista.

Saarikko kertoo, ettei hän nyt spekuloi, mitä kaikkea voisi tapahtua. Sen sijaan hän keskittyy viemään sote-pakettia eteenpäin aikataulussa.

Keskustan omassa ryhmässä sote-pullat ovat hyvin uunissa.

– Olen iloinen, että omassa ryhmässäni on kaikkien tietojeni mukaan suuri halu viedä uudistusta eteenpäin.

Sote-laista suuri osa on jo valmiina eduskunnassa odottamassa. Ensi viikolla eduskunta saa kohutun valinnanvapautta koskevan lakinipun.

Jälkijättöistä kritiikkiä

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen muistutti, että Sipilän hallitus on jo neljäs, joka yrittää toteuttaa suurta sote-uudistusta.

Luotatteko siihen, että kokoomuslaiset pysyvät paketin takana?

– On pakko luottaa ja oletan, että he käyvät asian läpi keskuudessaan.

Kaikkonen kertoo, että keskustaryhmässäkin oli alkuvaiheessa kriittistä keskustelua. Joulun alla erikoissairaanhoidon valinnanvapauskysymyksiin saatiin korjauksia ja sen jälkeen ryhmä on ollut tyytyväinen.

– Meillä on vahva luotto siihen, että hyvä tästä tulee.

Lepomäen arvostelu sote-uudistusta kohtaan tuli Kaikkoselle yllätyksenä.

– Ihmettelen tätä kritiikkiä varsinkin tässä vaiheessa. Sotea on työstetty pitkään yhteistyössä ja siihen on tehty parannuksia matkan varrella. On aika jälkijättöistä kritiikkiä häneltä.

Kaikkonen huomauttaa, ettei sote-uudistuksesta varmastikaan tule täydellistä kerralla.

– Korjaillaan sitä sitten, kun on saatu kokemuksia.