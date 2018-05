Penkkiurheilun pyhättö kokoaa suomalaisturistit hurraamaan korismatkalle Chicagoon – kiinnostuksen syy on Lauri Markkanen

Nyt varataan korismatkoja ensi syksyksi Chicagoon. Kiinnostuksen takana on Bullsin Lauri Markkanen.

Koripallotähti Lauri Markkanen on pannut itsekin merkille turistit Chicago Bullsin kotihallissa. "Tosi makeaa nähdä, että koripallokatsomossa on ollut niin paljon suomalaisia." KUVA: Jukka Ritola

Raaka tuuli puhaltaa takin liepeistä sisään ja tuntuu luissa ja ytimissä kävellessämme Michiganjärven rantabulevardilla. Järvi on yksi Pohjois-Amerikan viidestä Suuresta järvestä ja maailman viidenneksi suurin.

Vieressä kohoaa useita hulppeita pilvenpiirtäjiä, joista 442 metriä korkea Willis Tower on kaupungin korkein. Valmistuttuaan vuonna 1973 se oli maailman korkein rakennus.

Chicago on Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kaupunki. Verrattuna esimerkiksi suurkaupunki New Yorkiin välimatkat ovat lyhyemmät ja keskustassa on helppo kävellä paikasta toiseen.

Katukuvasta huomaa, että chicagolaiset nauttivat penkkiurheilusta. Paikallisten urheiluseurojen mainoksia näkyy jokaisessa kadunkulmassa, ja ihmiset pukeutuvat suosikkijoukkueidensa fanituotteisiin.

Korkokengät voi suosiolla jättää kotiin, ja vetää värikkäät tennarit jalkaan, sillä niin tekevät myös kaikki kaupungin asukkaatkin.

Koripallojoukkue Chicago Bullsin ja jääkiekkojoukkue Chicago Blackhawksin kotihallin United Centerin käytävillä ei voi olla huomaamatta suomalaisfaneja ja koripallobuumia, joka on ulottunut rapakon taakse asti. Vastaan kävelee kymmeniä Suomi-lippuja heiluttavia ja Markkanen-pelipaitaan pukeutuneita suomalaisia.

Yksi innokas porukka on turkulaiset Wallinkosket, jotka ovat kokeneita penkkiurheilijoita ja Amerikan kävijöitä.

Perheen isä Tommi Wallinkoski teki ensimmäisen penkkiurheilumatkansa Yhdysvaltoihin jo vuonna 1984, jolloin hän matkusti Buffaloon seuraamaan turkulaisen jääkiekkolegenda Hannu Virran pelejä. Siitä lähtien Wallinkosket ovat käyneet katsomassa muun muassa jalkapalloa Euroopassa sekä useaan otteeseen jääkiekkoa, baseballia, jenkkifutista ja koripalloa Yhdysvaltojen eri kaupungeissa.

Chicagoon perheen houkutteli suomalaistähti Lauri Markkasen menestys koripallojoukkue Bullsin riveissä.

– Poikamme Jarkko kävi katsomassa Susijengin pelejä viime syksyn EM-kisoissa Helsingissä, ja siitä idea reissuun lähti. Emme varmasti olisi lähteneet Chicagoon, jos Markkanen ei pelaisi täällä. Varasimme jopa ensin liput Laurin peliin ja vasta sitten lentomatkan ja hotellin. Käymme myös katsomassa jääkiekkojoukkue Chicago Blackhawksin pelin, Pirjo Wallinkoski kertoo.

Lipuntarjoajia ja sivustoja on useita, ja ottelukohtaiset lippujen hinnat vaihtelevat suuresti.

Turkulaiset penkkiurheilukonkarit Tommi, Pirjo ja Jarkko Wallinkoski lähtivät kannustamaan koripallohistoriaa tekevää Lauri Markkasta rapakon taakse asti.

Wallinkosket neuvovat penkkiurheilumatkaa suunnittelevia suomalaisia ostamaan otteluliput luotettavalta kansainväliseltä Ticketmaster-sivustolta. Sivuilla on myös myynnissä yksityishenkilöiden lippuja yksittäisiin peleihin, mikäli korttien omistajat eivät pääse itse katsomaan kyseistä ottelua. Lippu lähetetään omaan sähköpostiin, josta se täytyy printata matkalle mukaan.

Istumapaikkoja löytyy piippuhyllyltä aina paraatipaikoille kentän edessä. Hintataso vaihtelee 50 Yhdysvaltain dollarista jopa 1 000 dollariin.

– Riippuu tietysti siitä, haluaako haistaa hien ja nähdä ottelun läheltä vai riittääkö pelkästään paikan päällä olo ja istumapaikat ylhäältä. On hienoa, että Markkasen kaltainen yksilö pärjää näin hyvin ja haluamme tietysti olla mukana hänen matkallaan, melkein koriskentän laidalla istuva Jarkko Wallinkoski sanoo.

Tunnelma hallissa on tosiaan erilainen kuin vaikkapa suomalaisessa urheilukatsomossa. Moni on valmis maksamaan jo pelkästä viihteellisestä tapahtumasta.

Kun suomalaistähti Markkanen astelee kentälle, kylmät väreet menevät toimittajankin selkäpiissä. Väliajalla taitavat tanssitytöt esiintyvät yleisölle ja muusikot rummuttavat tunnelman kattoon. Katsomossa pyörivät juontavat varmistavat, että penkkiurheilijoilla on hauskaa.

Kovaääninen musiikki pauhaa jopa pelin aikana, ja lukuisat mainokset sekä arvonnat pyörivät suurella valotaululla.

Fanit selkeästi tunnustavat joukkueensa väriä, ja kannustavat pelin aikana äänekkäästi myös omaa suosikkipelaajaansa.

Koripallotähti Lauri Markkanen ei itsekään ole voinut olla huomaamatta suomalaisfanien lisääntynyttä määrää kaupungissa.

– Tosi makeaa nähdä, että koripallokatsomossa on ollut niin paljon suomalaisia. Hienoa, että koripallo on nyt niin iso juttu Suomessa, Markkanen sanoo tyytyväisenä.