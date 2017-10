Pelti rytisee Lounais-Suomessa huonon ajokelin takia

Huono sää on aiheuttanut lukuisia liikenneonnettomuuksia Lounais-Suomessa illan aikana. Lumisadealue saapui illalla länsirannikolle, ja sen jälkeen pelti on rytissyt tiuhaan tahtiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen alueella on tullut lyhyen ajan kuluessa yli 20 ilmoitusta liikenneonnettomuuksista.

Kaistoja on poikki onnettomuuksien takia monin paikoin. Esimerkiksi kakkostiellä Huittisten ja Kokemäen välillä yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon perävaunun kaaduttua ojaan.

Perävaunu kaatui ojaan myös Salossa seututiellä 183 ja aiheutti kaistan sulkemisen. Myös valtatiellä 23 Kankaanpäässä suljettiin kaista onnettomuuden takia.

Onnettomuuksia on sattunut myös muun muassa Eurajoella ja Pöytyällä.

Huono ajokeli on levinnyt myös Länsi-Uudellemaalle sadealueen liikkuessa itää kohti. Poliisi kehottaa raskaita ajoneuvoja välttämään kantatietä 52 Tenholan ja Raaseporin välillä, sillä tiellä on jumissa on useita raskaita ajoneuvoja.

Poliisilla ei vielä ole tietoa onnettomuuksien mahdollisista henkilövahingoista.