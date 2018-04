Pellon entinen piirinuohooja lähti yrittäjäksi Ouluun – hallitus aikoo vapauttaa nuohouksen kilpailulle koko maassa

Hallitus aikoo vapauttaa nuohouksen kilpailulle koko maassa ja luopua piirinuohousjärjestelmästä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

Se astuu voimaan vuoden 2019 alussa, jos eduskunta hyväksyy uudistuksen.

Uudistuksen tarkoituksena on saada alalle lisää nuoria yrittäjiä, sillä lähivuosina monet nykyisistä piirinuohoojista ovat jäämässä eläkkeelle.

– Uudet yrittäjät ovat tippuneet piirinuohousjärjestelmän kilpailutuksessa helposti häntäpäähän, koska nuohouspiireistä ei voi kilpailla hinnalla. Kilpailu on tapahtunut työkokemuksella, työvälineillä ja henkilökunnan määrällä, sisäministeriön yli-insinööri Jaana Rajakko sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa piirinuohouksesta luopuminen tuo myös joustavuutta kiinteistönomistajille. Asiakas saa tilata haluamansa nuohoojan silloin kuin tahtoo. Piirinuohooja on suunnitellut itse reittinsä.

"Työsarkaa riittää kaikille"

Itä-Uusimaalla piirinuohousjärjestelmästä on luovuttu jo vuonna 2011. Nuohous on vapautettu myös esimerkiksi Helsingissä. Oulun ja Koillismaan pelastustoimialueen nuohous vapautui kilpailulle vuoden 2018 alussa.

Pellon entinen piirinuohooja Mikko Muotka päätti perustaa kahden tuttavansa kanssa oman nuohousalan yrityksen Ouluun heti, kun se oli mahdollista.

Uuden yrittäjän elämä on ollut kiireistä, sillä uusien asiakkaiden hankkiminen on teettänyt alussa töitä. Muotkan mukaan mainoslehtisiä on jaettu, mutta markkinointityötä on tehty myös puhelimitse.

Mikko Muotka arvelee, että työsarkaa alalla riittää varmasti kaikille.

– Tämä on tuonut paljon joustavuutta. Nyt pystymme tarjoamaan vaikka ilta-aikoja. Nettiajanvarauskin toimii. Ennen yhdessä piirissä oli yksi mies, joka teki nuohouksia vain päiväsaikaan.

Maaseudulla on pelätty, että nuohoojat eivät viitsi enää tulla syrjäisempiin taloihin ja jos tulevat, se maksaa liikaa.

– Esimerkiksi naapurit voivat sopia nuohoojan tilaamisesta useampaan taloon kerralla. Silloin hintakin on alempi, kun säästää kilometrikorvauksissa.

Muotkalle kilpailun vapautuminen oli uusi mahdollisuus, sillä ennen hän oli sidottu omaan piiriinsä.

– Tässä voittavat kaikki. Nuohouksen keskihintakin (50–60 euroa) on pysynyt kutakuinkin samana, joissakin tapauksissa se saattaa olla jopa alempi.

Vastuu jää asiakkaalle

Nuohousalan keskusliiton puheenjohtajan Tapio Lehtimäen mielestä asiakkaan valinnanvapaus on hyvä asia. Ammattijärjestö on huolissaan vain paloturvallisuuden tasosta.

– Pelastuslaitoksen kanssa sopimussuhteessa olevilla nuohoojilla on pitänyt olla tutkinto suoritettuna. Jatkossa asiakkaalle jää vastuu nuohoojan ammattitaidosta, eikä sitä pysty varmistamaan mistään.

Uudistus jakaa nuohoojien mielipiteet. Osa vanhoista piirinuohoojista pelkää jäävänsä työttömiksi.

– Asiakkaista suurin osa on sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä toimii hyvin. Nuohoojan työt eivät karkaa mihinkään, ne vain jakaantuvat uudelleen, Lehtimäki tuumii.