Pelastuslaitosten hälytysmäärissä isot erot, tulipalot useimmiten ihmisen aiheuttamia

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun pelastuslaitosten hälytysmäärissä on ollut suuria alueellisia eroja vuosina 2014–2016. Erot tulevat esiin, kun hälytysten määrä suhtautetaan asukaslukuun.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella hälytyksiä on ollut 230 kappaletta kymmentätuhatta asukasta kohti. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella vastaava luku on 154 ja Kainuun pelastuslaitoksella 208. Luvuissa on mukana kaikki pelastuslaitosten saamat hälytystehtävät.

Pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että mitään yksittäistä ilmiöön ei ole.

Yksi selitys alueiden välisille eroille voi löytyä luonnonilmiöistä. Myrskyt tuovat pelastuslaitoksille usein runsaasti vahingontorjuntatehtäviä.

– Sillä voi olla vaikutusta, miten myrsky menee alueen yli, Kurvinen sanoo.

Noin puolet kyseisten pelastuslaitosten hälytyksistä tulee kuitenkin Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueelta. Siellä hälytyksiä oli viime vuonna noin 4360. Jokilaaksojen alueella hälytyksiä oli noin 2670 ja Kainuussa 1520.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella on selvästi enemmän asukkaita kuin Jokilaaksojen ja Kainuun pelastuslaitosten alueilla.

Tulipaloista suurin osa ihmisen aiheuttamia

Aluehallintoviraston tilastoista ilmenee myös se, että suurin osa tulipaloista syttyy ihmisen toiminnan vuoksi.

Ihmisen aiheuttamista paloista kaksi kolmasosaa on puolestaan tahallaan sytytettyjä tai sellaisia tapauksia, joissa tulipalo syttyy ihmisen piittaamattomuuden vuoksi.

Palokuolemien näkökulmasta viime vuosi oli kyseisten pelastuslaitosten alueilla synkkä. Tulipaloissa kuoli yhteensä yhdeksän ihmistä. Lisäksi Ylivieskan kirkko tuhoutui kokonaan tulipalossa viime pääsiäisenä.

Vuonna 2015 tulipaloissa kuoli seitsemän ihmistä ja vuonna 2014 kaksi ihmistä.