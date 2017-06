Espoon käräjäoikeus on vahvistanut Talvivaaran Kaivososakeyhtiön saneerausohjelman. Se antoi päätöksensä perjantaina iltapäivällä.

Se on määrännyt asianajaja Pekka Jaatisen valvomaan saneerausohjelman toteutumista.

Jaatinen on toiminut yrityssaneerauksen selvittäjänä. Hän jätti ohjelman Espoon käräjäoikeudelle maaliskuun alussa.

Maaliskuun lopulla Talvivaaran viisi velkojaa jätti Espoon käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen Talvivaaran Kaivososakeyhtiöstä ja vastusti yhtiön saneerausmenettelyn vahvistamista. Viikon kuluttua ne kuitenkin peruivat konkurssihakemuksen.

Toimitusjohtaja Pekka Perän johtama Talvivaaran Kaivososakeyhtiö ilmoitti toukokuun puolivälissä, että se aloittaa sopeuttamistoimet saneerausohjelman vahvistamisen viivästymisen takia lomautuksin ja palkanalennuksin.

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj on etsinyt uutta liiketoimintaa ja järjestellyt satojen miljoonien eurojen velkojaan. Se on niin sanotulla konversioannilla pienentänyt noin 451 miljoonan euron saneerausvelkojaan noin 204 miljoonaan. Saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen velkamäärä on noin 9,6 miljoonaa euroa.

Uutista on muokattu kello 15.50 lisäämällä tieto saneerausohjelman hyväksymisen jälkeisestä velkamäärästä.