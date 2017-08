Pekka Haavisto ihmettelee hävittäjäsotkua: Niin huonomuistinen ei kukaan presidentti voi olla

Presidentti Donald Trumpin puheet siitä, että Suomi olisi ostamassa uudet hävittäjät USA:sta, herättivät kysymyksen, mitä Trump ja presidentti Sauli Niinistö olivat niistä tapaamisessaan keskustelleet.

Näin sanoi vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto (vihr.) tavatessaan toimittajia tiistaina Järvenpäässä.

– Niin huonomuistinen ei varmaan kukaan presidentti voi olla, että jos on puhuttu, ettei hävittäjiä ole vielä hankittu, niin hän vartin päästä sanoo, että kiitos hankinnoista tai näinpäinpois.

– Joko näistä asioista ei ole puhuttu, mitä pitäisin outona. Tai sitten on puhuttu epäselvästi, niin että USA:n presidentille on jäänyt väärä mielikuva, tai hänen papereissaan on ollut väärät tiedot, Haavisto pohti mahdollisuuksia.

Sekaannuksen huono puoli on Haaviston mukaan se, jos syntyy mielikuva, että Suomen presidentti olisi pöydän yli tai ali sopinut jotakin Suomen tulevasta hävittäjähankinnasta.

– Se vaikuttaisi hävittäjien hintaan, tarjouksiin ja teknologioihin. Itse pidän tarjouskilpailua aitona. Myös naapurimaa Ruotsi on kiinnostunut näistä hankinnoista, Haavisto viittasi Jas Gripenin mahdollisuuksiin tulla valituksi.

Haaviston mukaan oli todella hyvä, että presidentti Niinistö korjasi Trumpin väitteitä hävittäjähankinnasta jälkikäteen. Mutta se jätti kuitenkin Haaviston mieleen kysymyksen, miksei Niinistö puuttunut asiaan heti lehdistötilaisuudessa.

– Kun huomasin, millä tarkkuudella Niinistö kuunteli ja oikoi Venäjän presidentti Vladimir Putinia Savonlinnassa, niin ajattelin, että hän on varmaan samalla tarkkuudella liikkeellä Trumpin kanssa, Haavisto sanoi.

Haavisto olisi itse presidenttinä Trumpin tavatessaan puhunut avoimen maailmankaupan merkityksestä Suomen viennille.

– Me teemme maailman parhaita jäänmurtajia, joita valitettavasti amerikkalainen protektionistinen lainsäädäntö estää viemästä Yhdysvaltoihin.

Haaviston mukaan Suomelle on ollut vaikeata myös Trumpin nurinkurinen suhtautuminen Euroopan unioniin.

– Meille EU:n jäsenyys ja sen puolustusyhteistyön kehittäminen on ollut tärkeätä, kun taas Trump on iloinnut Britannian Brexitistä ja EU:n hajoamisesta. Tämä hiertää ei vain Suomen ja USA:n, vaan myös Saksan ja USA:n välejä.

Presidentinvaalien asetelmista Haavisto sanoi, että ehkä on hyvä, että edustettuna on laaja mielipiteiden kirjo.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaaren presidenttiehdokkuuden on arveltu olevan eduksi monista asioista täysin eri mieltä hänen kanssaan olevalle Haavistolle.

– Mielipide-erot kirkastuvat. Äänestäjän on helpompi valita, kun erot ovat selkeät ja ehkä jyrkemmätkin. Keskustelu toivottavasti tulee terävämmäksi, Haavisto sanoi.