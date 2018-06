Pauliina-myrsky rauhoitti juhannuksen juhlintaa – paluuliikenteessäkin vältyttiin vakavilta onnettomuuksilta

Juhannusta vietettiin Suomessa rauhallisesti. Juhannusaaton juhlintaan vaikutti Pauliina-myrsky, jonka napakat tuulenpuuskat ja runsas sade pitivät juhlijat sisätiloissa.

Oulussa poliisia työllistivät juhannuksena useat pahoinpitelyt. Myös rattijuoppoja jäi kiinni hieman tavanomaista enemmän. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan kuitenkin, että juhannusviikonloppu ei juuri poikennut tavallisesta kesäviikonlopusta ja sään vaikutuksen juhlintaan näki.

Oulun pelastuslaitokselta taas kerrotaan, että perjantain ja lauantain välinen yö oli hieman tavallista vilkkaampi, perjantaina tehtäviä oli jopa puolet tavallista enemmän. Oulun pelastuslaitoksen tehtävät tosin olivat lähinnä tarkastustehtäviä ja pienten huolimattomuudesta johtuneiden palojen sammutuksia.

Muualla maassa kokkoja poltettiin monin paikoin poikkeuksellisesti vasta lauantaina juhannuspäivänä, mikä sai huolestuneet sivulliset soittamaan hätäkeskukseen.

Juhannuksen paluuliikenne eteni Pohjois-Suomessa sujuvasti

Oulussa Nelostiellä ruuhkaa aiheutti yhden auton onnettomuus, jossa yksi ihminen loukkaantui. Onnettomuuspaikan raivaustyöt sulkivat ajokaistan, jolloin jonoa pääsi kertymään hetkellisesti.

Paluuliikenteessä ruuhkat olivat Liikenneviraston Tieliikennekeskuksen mukaan perinteisissä kohdissa: Tampereella, Lahdessa ja Kuortissa. Liikenne mateli ja seisoi Viitostiellä ja valtatie 9:llä.

Ruuhkat alkoivat sunnuntaina noin neljän aikaan iltapäivällä. Paluuliikenne pysyi eteläisessä Suomessa vilkkaana pitkälle iltaan. Sunnuntai-iltaan mennessä paluuliikenteestä ei tullut tietoon vakavia kolareita.

Hukkuneeksi epäiltyä etsitään yhä

Rantasalmella juhannusaattona hukkuneeksi epäillyn miehen etsinnät jatkuivat vielä sunnuntaina, Itä-Suomen poliisi kertoi. Mies on ollut kateissa siitä lähtien, kun moottorivene upposi Parkunselän alueella juhannusaattona. Muut veneessä olleet 12 ihmistä pelastettiin vedestä.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on tilastoinut juhannuksen hukkumiskuolemia vuodesta 1985 lähtien. Jokaisena tilastovuonna on hukkunut ainakin yksi ihminen. Juhannus on vaatinut enimmillään ihmishenkiä vuosina 1999 ja 1988, jolloin ihmisiä hukkui 20.

Rantasalmella sattui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä toinenkin veneturma, kun kaksi moottorivenettä törmäsi toisiinsa Linnansaaren itäpuolella. Ainakin kaksi ihmistä loukkaantui törmäyksessä. Viikonlopun turmaveneissä oli yhteensä 27 ihmistä.

Raideliikenteessä pahoja ongelmia

Raideliikenne oli ongelmissa sekä torstaina että sunnuntaina. Torstaina kaapelirikko sekoitti junaliikennettä etenkin Karjalan radalla. Sunnuntaina sähköradan ajolangat putosivat kiskoille Jyväskylän aseman lähistöllä, mikä katkaisi junaliikenteen Jämsän ja Pieksämäen välillä. Katkos heijastui myös jatkoyhteyksiin.

Pääradan junaliikennettä häiritsi sunnuntaina myös Tuusulan Jokelassa sattunut henkilövahinko.