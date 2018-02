Patrian hallituksen puheenjohtaja johdon vastuusta: "Ei vastuunkanto aina tarkoita sitä, että pitää erota"

Uganda-vyyhdin seurauksena Patriasta on lähtenyt kaksi keskijohtoon kuuluvaa henkilöä ja irtisanoutunut yksi myyntipäällikkö. Patrian hallituksen puheenjohtajan Christer Granskogin mukaan uudet irtisanoutumiset eivät ole tarpeen.

Ugandan pääkaupungista Kampalasta löytynyt kuollut suomalainen liikemies käynnisti sekavan tapahtumaketjun, jonka selvittely on jatkunut toista viikkoa.

Vyyhdin keskiössä ovat olleet miehen lisäksi entinen viestintäministeri Suvi Lindén (kok.) sekä valtion omistuksessa oleva puolustustarvike- ja aseyhtiö Patria.

Minkä takia Patrian ylin johto ei ole joutunut tapahtumista vastuuseen?

– Patrian hallitus käsitteli tämän kysymyksen viime perjantaina ja päätyi näihin julkistettuihin johtopäätöksiin. Ne ovat meidän mielestä oikeassa suhteessa siihen, mitä on tapahtunut, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christer Granskog Lännen Medialle.

Eilen keskiviikkona Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo kertoi yhtiön pitämässä tiedotustilaisuudessa, että tapahtumiin liittyvä myyntipäällikkö on irtisanoutunut yhtiöstä.

Tätä ennen on kerrottu, että Patriasta ovat lähteneet yhtiön taisteluvaunuista vastaavan Land-liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Mika Kari sekä myynti- ja markkinointijohtaja Juha Simola. Heidän eroamisestaan kerrottiin viime viikon perjantaina.

Toisin sanoen Ugandan tapahtumien seurauksena yhtiöstä on lähtenyt keskijohtoon kuuluvaa henkilöstöä sekä tapahtumiin liittyvä myyntipäällikkö.

Minkälaista viestiä Patria välittää, jos ylin johto ei millään tavalla joudu vastuuseen tapahtumista?

– Ei tästä ole kysymys. Ei vastuunkanto aina tarkoita sitä, että pitää erota, tietenkään. Ja tässä tapauksessa kysymys on myös siitä, kuten on kerrottu, että asiastahan tiesivät ainoastaan ne toimijat, jotka tässä toimivat. On harkittu, että on yhtiön edun mukaista toimia näin.

Granskogin mukaan Patrian hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia yhtiön edusta. Päätöksenteossa on hallituksen puheenjohtajan mukaan huomioitava myös se, että yhtiössä on mukana kaksi melkein tasavahvaa osakasta: Suomen valtio ja norjalainen teollisuuskonserni Kongsberg.

Millä tavalla yhtiön edusta sitten huolehditaan? Miten Patrian luottamus palautetaan, ja mikä on valtion vastuu?

– Vastuun kantaa yhtiön hallinto, ja se on jo julkistettu, minkälaisiin toimiin ryhdytään, jotta tällaiset, sinänsä kuitenkin yksittäiset tapaukset, eivät pääse toistumaan. Tärkeintä on varmasti se, että käymme vielä läpi nykyiset prosessit niin, että jokainen henkilökunnasta tietää, miten toimitaan, kun valikoidaan markkinoita ja yhteistyöpartnereita.

Uudet irtisanoutumiset eivät siis ole tarpeen tällä hetkellä?

– En näe, että näiden tietojen valossa, jotka meillä on, olisi tarpeen irtisanoa ketään.

Onko kaikki tapaukseen liittyvät tiedot nyt kerrottu?

– Meidän tietojemme mukaan ei ole mitään uutta. Sitä emme tiedä, mitä Suvi Lindén ja muu osa tätä hommaa tietävät. Sen varmaan aikanaan kertoo sitten joku muu. Me emme tiedä siitä mitään.