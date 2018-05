Turun joukkopuukotusoikeudenkäynnissä pidetään pian tavallista pidempi tauko, jotta yleisö pääsee siirtymään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tiloista Turun vankilaan. Yleisö seuraa istuntoa vankilan ja oikeustalon välisellä videoyhteydellä, mutta yhteyden pätkiminen on aiheuttanut toistuvia keskeytyksiä syyttäjän loppulausuntoon.

Syyttäjä on aamupäivän aikana perustellut loppulausunnoissaan, miksi syytetty Abderrahman Bouanane on murhannut tai yrittänyt murhata uhrinsa Turun keskustassa viime elokuussa terroristisessa tarkoituksessa. Puolustus on myöntänyt teot perusmuotoisina tappoina ja tapon yrityksinä.