”Pasilan mieheksi” todettu Jari Aarnio järjesti Suomeen 791 kiloa hasista – puhelimet paljastivat

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio oli keskeinen henkilö kaikkien hasistynnyreiden maahantuonnissa ja levittämisen järjestämisessä, Helsingin käräjäoikeus totesi torstaina antamassaan tuomiossa.



Eri henkilöiden kanssa Aarnio järjesti viidellä eri kerralla kuusi hasistynnyriä Hollannista Suomeen 6.3.2011–10.1.2012. Yhteensä hän oli mukana järjestämässä hasista Suomeen 791 kiloa.



Jari Aarnio tuomittiin 10 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja viralta pantavaksi yli 20 rikoksesta, joita olivat muun muassa kuusi törkeää huumausainerikosta, törkeä todistusaineiston vääristeleminen, oikeudenkäynnissä kuultavan uhkaaminen ja viisi törkeää virka-aseman väärinkäyttöä. Rangaistusta alentavana otettiin huomioon Aarnion syksyllä saama kolmen vuoden ehdoton vankeusrangaistus niin sanotussa jäljityslaitejutussa.



Entinen United Brotherhood -järjestön johtohahmo Keijo Vilhunen tuomittiin 10 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta ja todistusaineiston vääristelemisestä.



Käräjäoikeus tuomitsi myös Seija Kortekallio-Lammen seitsemän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta ja kahdesta lievemmästä huumausainerikoksesta. Niin sanottuna Malmin naisena tunnetun Mari Romanon käräjäoikeus tuomitsi kolmen vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta.



Helsingin poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Mikael Runeberg tuomittiin kolmen vuoden ja kuuden kuukauden ehdottoman vankeusrangaistukseen sekä viralta pantavaksi neljästä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja viidestä muusta lievemmästä virkarikoksesta.



Tynnyrijutun tausta

Vuosina 2011–2012 Hollannista Suomeen järjestettiin kuusi hasistynnyriä. Viimeisellä kerralla tynnyri takavarikoitiin Hollannissa. Silloin Suomeen tuotiin valetynnyri, joka otettiin Suomessa vastaan 10. tammikuuta 2012.



Hasistynnyrin takavarikointi käynnisti hasistynnyreiden salakuljettamista koskevan tutkinnan. Tutkinnan aikana keskusrikospoliisi (krp) selvitti epäiltyjen käytössä vuosina 2011–2012 olleiden yli 10 puhelimen käyttöä.



Puhelimilla oli pidetty yhteyttä yhteen tahoon. Se paikallistui pääasiassa Länsi-Pasilaan. Tämä ”Pasilan mies” on ollut Jari Aarnio, tuomioistuin lausui.



Aarnio on kiistänyt, että puhelimet olisivat olleet hänen hallussaan. Hän on väittänyt, että puhelimet olisivat olleet Helsingin poliisin tietolähdetoiminnassa käyttämiä puhelimia ja että niitä olisivat käyttäneet pääasiallisesti Helsingin muut huumepoliisit. Käräjäoikeus hylkäsi Aarnion kertoman vaihtoehtoisen tapahtumienkulun.



Puhelimet paikantuivat Länsi-Pasilaan



Puhelinliittymien tutkinta sai alkunsa siitä, kun krp:n Tampereen-yksikkö sai joulukuun 22. päivä vuonna 2011 ilmoituksen Hollannin poliisilta Suomeen matkalla olleesta, takavarikoidusta hasistynnyristä. Ensimmäisessä tynnyrijutussa jäi kuitenkin selvittämättä esiin nousseiden puhelinliittymien käyttäjä tai käyttäjät.



Nimi ”Pasilan mies” perustuu tähän: televalvontatiedot osoittavat, että puhelimet ovat paikantuneet pääasiallisesti Länsi-Pasilaan. Siellä Jari Aarnio on asunut. Alueella sijaitsee myös paljon Helsingin poliisin toimitiloja.



Hasistynnyreiden maahantuontia on järjestetty näillä puhelimilla. Poliisi pääsi puhelinten jäljille takavarikoidun tynnyrin perusteella. Sen kylkeen oli kirjoitettu tekaistun yrityksen nimi, todellinen toimitusosoite ja prepaid-liittymän numero. Hollantilaisista rahtikirjoista poliisi sai tietää, että sama lähettäjä oli vuoden 2011 aikana lähettänyt viisi lähetystä Suomeen. Tynnyreitä oli yhteensä kuusi.



Autotallista takavarikoidut puhelimet liittivät Aarnion muihinkin puhelimiin



Aarnion autotallista takavarikoitiin kaksi puhelinta, Nokian C2 -puhelin ja Nokia 100 -puhelin. Käräjäoikeus arvioi, että puhelinten löytyminen Aarnion autotallista liittää Aarnion puhelinten käyttäjäksi.



Aarnio selitti puhelimen löytymistä sillä, että autotalliin oli Helsingin poliisilaitoksen muuton yhteydessä kulkeutunut virkatehtäviin liittyneitä esineitä.



Käräjäoikeuden mukaan näiden puhelinten käyttötapa on samanlainen kuin syytteessä tarkoitettujen liittymäparien televalvontatiedoista ilmenee. Tämä viittaa siihen, että kysymys on samojen henkilöiden samassa käyttötarkoituksessa käyttämistä puhelimista.



Käräjäoikeuden mukaan tällä perusteella puhelinten löytyminen Aarnion autotallista liittää hänet myös muiden syytteessä tarkoitettujen puhelinten haltijaksi ja käyttäjäksi.



Rahakätkö oli Aarnion tekemä



Käräjäoikeus katsoi, että Aarnion Porvoon-kiinteistöltä löytynyt kymmenien tuhansien eurojen rahakätkö on ollut todellinen Aarnion tekemän rahakätkö.



Käräjäoikeuden arvion mukaan Aarnio on piilottanut rahat maahan todennäköisesti siinä vaiheessa, kun hän on alkanut pitää pidätystään mahdollisena. Rahan kätkeminen on loogista käräjäoikeuden mukaan silloin, jos henkilö arvioi tulevansa pidätetyksi huumausainerikosten takia.



Käräjäoikeus katsoi, ettei Aarnion suurelle käteisvarallisuudelle ole esitetty muuta uskottavaa selitystä kuin huumausainekauppa.



Aarnio väitti, että hänen hallussaan ollut 447 000 euroa olisi tullut edesmenneeltä miljonääriltä. Käräjäoikeus arvioi, että sekä rahakätkö että selittämätön 447 000 euron käteisvarallisuus viittasi vahvasti Aarnion osallisuuteen törkeissä huumausainerikoksissa.